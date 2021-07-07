關島打疫苗首航 青壯年佔了七成

關島旅遊局推出赴關島打疫苗Air V&V行程，昨有164名旅客搭乘長榮航空班機前往關島，這也是長榮台北-關島航線停飛4年後首度復航。（記者姚介修攝）

2021/07/07 05:30

〔記者陳心瑜、姚介修、簡惠茹／綜合報導〕國人自由行赴關島打疫苗的首班直飛航班昨天啟航，一六四名旅客昨早九點搭乘長榮航空班機自桃園機場出發，在當地時間下午三點抵達，將停留五天四夜，並參加疫苗支援企劃Air V&V（Vaccines & Vacation）接種疫苗、在當地自由行旅遊。而據旅行社初步調查，國人到關島打疫苗首選品牌是需施打兩劑的莫德納，而非只需打一劑的嬌生疫苗。

可回國打第二劑

昨天首批前往關島的台灣民眾將於十日晚間返抵桃園機場，但返回台灣仍須隔離十四天並入住防疫旅館或集中檢疫所。中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥昨表示，在國外施打第一劑疫苗的民眾，回國後可依照時間施打第二劑。

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由於團體旅遊禁令尚未解除，外界質疑「組團打疫苗」合法性。雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍、鳳凰旅行社總經理卞傑民皆強調，關島相關商品皆為「機加酒」自由行，並未安排餐廳、行程等，旅客需導覽可參加當地旅行社行程，也沒導遊或領隊。

雄獅旅遊表示，分析首航班機旅客資料，發現目前不在我國優先施打疫苗族群、年齡四十九歲以下族群佔比約七成，「二十至廿九歲」及「四十至四十九歲」兩族群為最大宗。

游國珍說，疫苗選擇部分，卅八％旅客希望施打須兩劑的莫德納疫苗，其次也是須打兩劑的輝瑞疫苗卅四％、只須打一劑的嬌生疫苗只有廿三％，三％旅客不打疫苗，應是評估過不同廠牌保護力，另外也預期打完一劑返台後，第二劑可銜接公費疫苗。

另外，除了美國以及關島，是否有其他國家或地區開放外籍旅客接種疫苗？游國珍表示，目前僅美國、關島政府有相關政策。

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