商界人士透露：北京策動台灣各系統 施壓政府授權買上海復星疫苗

復星醫藥位於上海的總部。（中央社資料照）

2021/07/07 05:30

〔記者蘇永耀／台北報導〕在美日相繼大規模支援疫苗以及自購疫苗陸續抵台之後，國內「疫苗荒」危機暫告解除，中國對台「擋疫苗」手法也進行調整。商界人士透露，北京接連透過台辦等部門，「鼓勵」或策動台灣各系統，施壓政府比照「台積電、鴻海模式」，透過上海復星醫藥的仲介，購買德國BNT疫苗，以平衡國際社會挺台的印象，藉此形成「台灣人打的疫苗，都是靠大陸爭取來的」印象。

比照「台積電、鴻海模式」

國民黨主席江啟臣上週五與少數藍營縣長聯名，要求中央放行讓地方政府購買疫苗。據指出，國民黨方面曾計畫找工商協進會與黨籍縣市長一起開記者會，宣布要共同申請，再向衛福部遞件。參與此事的藍營人士認為，工商團體的加入，可以沖淡國民黨非要上海復星不可的印象，並凸顯產業要靠「自救」，對於民進黨也會是很大的壓力。

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商界人士透露，國民黨重要人士六月中旬向協進會大力推薦可以透過敏盛集團向上海復星採購，國民黨執政縣市也將參與「團購」，並建議各採購二百五十萬劑BNT疫苗湊足五百萬劑。

據指出，工商協進會原本預計在上月廿一日拜會衛福部，希望「比照鴻海等模式」採購二百五十萬劑BNT疫苗，但拜會臨時取消。相關人士說，協進會方面於洽談見面的前置討論時，曾「提醒」並暗示衛福部評估相關採購能否不要有政府的角色，包括出現在合約之上，並且指明能否以代理商的文件取代原廠授權。

不過，熟悉疫苗採購人士指出，這樣的提案顯對疫苗採購的法理缺乏了解，加上協進會採購目的並非贈與政府，在相關部門說明下，原本準備以協進會為主體的採購申請，也跟著暫緩。

相關官員指出，工商協進會確實擔心疫苗不足可能對產業造成影響，但沒有堅持一定要跟誰買，或者如何買。日前協進會幹部在與蔡英文總統會見後，也大致理解後續疫苗供應將陸續穩定，同時了解國際疫苗採購的複雜必然要有政府的角色，即不再傾向自行對外購買。

據指出，協進會內也有多位理監事質疑，疫苗採購牽涉繁雜國際商務洽約，並非敏盛旗下的盛弘醫療所能勝任，如果最後被特定政黨綁定成「給政府壓力」的一方，還非買中國代理的疫苗不可，動機不純也對國家不利。更何況，台灣在防疫上已不是缺少疫苗問題，而是應加速施打，與國民黨的合作因而告吹，最後只剩下江啟臣找少數藍營縣長要求購買疫苗。

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