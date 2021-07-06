違法招生赴中 台灣工黨創黨主席謝正一起訴

謝正一（右）坦承替中方招生，稱是滿足台灣社會需求。（資料照）

2021/07/06 05:30

〔記者錢利忠／台北報導〕台灣工黨創黨主席謝正一涉嫌私自在台替中國的大學招生，並向每名學生收取台幣二千五百元或人民幣五百元的手續費，陸續招攬近三百名台生「西進」；謝承認替中方招生，辯稱是滿足社會上需求。北檢昨依違反「台灣地區與大陸地區人民關係條例」，將謝正一及兩名協助招生的職員起訴。

檢方調查，自二○一四年開始，謝正一陸續與中國泉州的華僑大學、廣州暨南大學等學校簽署協議，由謝在台所成立的中華兩岸事務交流協會等民間團體在台招生，其職員黃啟信等人則擔任講師，協助台生「西進」求學。謝庭訊時承認介紹近三百名學生赴中，辯稱社會有這樣的需求，教育部卻不公布赴中求學的相關辦法。

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檢方查出，台生赴中求學只需提供在校成績單、報名表，並支付手續費給謝正一旗下代辦機構，即可免試赴中就學。依「台灣地區與大陸地區人民關係條例」規定，未經主管機關教育部許可，私自替中國的教育機構在台招生或仲介，可處一年以下徒刑、拘役或科或併科一百萬元以下罰金。

每人收2500元 招攬近300名

謝正一的官司不只這樁，台灣工黨參與上屆立委選舉時，被舉發未向監察院登記政治獻金專戶。檢方調查，台灣工黨雖沒被查出收取中資的非法政治獻金，但該黨沒向監察院申報政治獻金專戶，即私下收取親友十多萬元捐款。今年三月，台北地檢署依違反政治獻金法將謝正一起訴，現由台北地院審理中。

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