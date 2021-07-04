反制中國 日頻與多國聯合軍演

日本近期與他國的軍事演習

2021/07/04 05:30

〔記者吳書緯／台北報導〕日本近期頻與多國進行聯合軍演，不僅突破歷年規模，也創了數個「首次」紀錄，凸顯日本欲聯合多國反制中國對於印太區域的威脅，部分演訓內容涵蓋離島防衛等想定，也隱含對台海一旦發生衝突，可能的因應思考。

首度與法軍在九州霧島 演練奪島狀況

日、美、法、澳四國軍艦，五月中旬選在位於東海的釣魚台列嶼進行海上聯合軍演，被視為對中國在區域侵擾的威懾反制，而法軍更是在五月十四日至十六日，首度與日本陸上自衛隊在日本境內進行陸上聯合軍演，在九州霧島演習場進行假想奪島狀況及巷戰。

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「東方之盾」動員美日4700官兵 現正操演中

而最具代表性的美、日聯合軍演為現正在進行中的「東方之盾（Orient Shield）」軍事演習，此次參演是「東方之盾」軍演三十六年以來規模最大的一次，兩國近五千名官兵參與，被視為在西太平洋美、日兩國展現威懾與應對能力的展現。

今年的「東方之盾」演習日期自六月二十四日至七月十一日結束，最大特色是美國陸軍的愛國者三型飛彈本月一日也首次部署在鹿兒島縣奄美大島，並與陸上自衛隊的○三式地對空飛彈共同進行實彈射擊的聯合防空軍演，此舉在顯示掌控日本西南諸島的制空能力。

美日澳 六月在澳洲達爾文多兵種軍演

除了在日本本土進行軍演外，美國、日本、澳洲三國上個月也在澳洲達爾文進行「南方傑克魯2021」聯合軍事演習，內容橫跨步兵、砲兵和戰鬥工兵等領域訓練。

另外，美、日、韓在六月份時於美國阿拉斯加進行「紅旗阿拉斯加」軍演，這項軍演是美國總統拜登上任後，首次美、日、韓所進行的聯合演習，美軍動員一千五百人和一百多架軍機，日、韓則出動三百多人參演。

除此之外，日本與菲律賓明天將進行為期四天的空對空人道支援與災害救援雙邊訓練，訓練地點在菲國呂宋島的前美軍基地克拉克空軍基地，演練內容為日本派一架C-130H運輸機，機上的日本航空自衛隊成員與菲國官兵，模擬將救難物資運送到偏遠地區與進行空投，這也是日、菲兩國首次空軍聯合操演。

而英國航空母艦「伊莉莎白女王號」率領的航艦打擊群，正展開全球巡弋航程，預計將會停泊日本，期間將會和日本自衛隊進行聯合操演。

今年的「東方之盾」演習日期自六月二十四日至七月十一日結束，最大特色是美國陸軍的愛國者三型飛彈本月一日也首次部署在鹿兒島縣奄美大島，並與陸上自衛隊的○三式地對空飛彈共同進行實彈射擊的聯合防空軍演。（取自Orient Shield臉書）

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