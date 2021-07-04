鴻海台積電買疫苗 最終合約待簽署

路透報導揭露，德國政府一直催促BNT原廠加快與台灣方面購買疫苗的談判。（法新社檔案照）

2021/07/04 05:30

路透：已與上海復星達初步協議

〔記者李欣芳、吳亮儀、陳昀／台北報導〕鴻海永齡基金會與台積電各自洽購五百萬劑德國BNT疫苗捐贈政府一事傳出有明確進展，根據路透披露，鴻海與永齡基金會創辦人郭台銘、台積電已與BNT代理商上海復星達成初步協議，並簽署法律文件。不過，據悉，最終的正式合約尚未簽署，待正式合約簽署後，就可望對外公布。若後續一切順利，疫苗最快在八、九月陸續抵台。

陳時中：大老闆們非常努力

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中答覆媒體詢問時也表示，就他了解應該是順利的。他說，不管是大老闆們或相關法務工作人員都非常努力，他都非常感謝。

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陳時中也指出，疫苗採購相對困難，只要求疫苗要從德國原廠出貨直接到台灣來，要有原廠保證，這對鴻海或台積電都有挑戰性。

永齡基金會對此報導僅表示，目前沒有進一步回應。

為洽購疫苗捐贈給政府，台積電與永齡基金會日前獲政府核可以專案方式進行洽購。據指出，目前政府與兩個捐贈單位有一個工作團隊，官方包括衛福部疾管署官員，以及提供法律協助的行政院發言人羅秉成，政府與鴻海永齡基金會及台積電共同協力合作，盼早日促成疫苗的採購。

據悉，目前台積電與鴻海向上海復星達成協議洽購BNT疫苗，底線仍是我政府日前對外宣示的「原廠製造、原廠包裝、直送台灣」，這三個基本原則不變。

路透報導，郭台銘和台積電二日與BNT代理商上海復星達成初步協議並簽署法律文件，各採購五百萬劑BNT疫苗。上海復星與BNT簽有合約，在中國、香港、澳門和台灣銷售新冠肺炎疫苗。

報導引述消息人士說，這並非最終合約，仍需一段時間才能完成交易。協議簽訂仍需「相關法律文件」才能完成，至於疫苗交貨日期則未具體說明，因全球疫苗仍供應吃緊。

德國官方催促BNT 加快與台洽談

路透報導指出，台灣政府已嘗試數個月直接向德國BNT原廠購買疫苗，但指責中國阻礙雙方本於今年初達成的協議；中方則否認這項指控。報導引述消息人士說：「德國政府不願留下一個印象，即他們是在中國施壓下才不出售疫苗給台灣，所以德國政府一直催促這家公司加快與台灣方面的談判」。

行政院官員昨對此表示，郭台銘與台積電董事長劉德音都有強烈企圖心希望儘速完成採購，專案處理目前為止都算順利，正往好的方向走，有好消息一定會對外說明。

官員說，一旦台積電、永齡基金會的採購模式順利建立，先前另案處理的慈濟採購案，也將緊密接續處理。

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