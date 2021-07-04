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    首頁　>　政治

    質疑刪Q不延期 國民黨團將踢館中選會

    國民黨團總召費鴻泰（右起）、書記長鄭麗文、首席副書記長陳玉珍昨開線上記者會，要求召開臨時會，並預告下週要到中選會討說法。（國民黨團提供）

    國民黨團總召費鴻泰（右起）、書記長鄭麗文、首席副書記長陳玉珍昨開線上記者會，要求召開臨時會，並預告下週要到中選會討說法。（國民黨團提供）

    2021/07/04 05:30

    〔記者陳昀、詹士弘／綜合報導〕中選會宣布原訂八月廿八日舉行的四項公投案延期至十二月十八日，但台灣基進立委陳柏惟罷免案則暫訂八月廿八日投票，並將開會討論是否延期。立法院國民黨團昨召開記者會質疑，為何公投延、刪Ｑ不延？難道公投危險、罷免不危險？黨團三長本週將到中選會討個說法。

    國民黨團總召費鴻泰、書記長鄭麗文、首席副書記長陳玉珍昨開線上記者會再次要求召開臨時會。鄭麗文批評，民進黨先前為了讓公投與大選脫鉤，倉促修訂公投法，把日期定死，對選罷法、大法官釋字也只是牽強適用，延期沒有正當法源基礎，如果十二月十八日又有疫情、其他不可抗力因素，可以再延嗎？標準何在？這些亟待臨時會完備法律，尤以不在籍投票為關鍵。

    鄭麗文也質疑，為什麼陳柏惟罷免案只能先訂在八月廿八日，難道投公投有危險、投罷免沒有？中選會七月十六日要怎麼研擬妥善辦法，不要破壞台灣人民的基本權利？

    費鴻泰指出，中選會主委李進勇聲稱擔心八月廿八日群聚、大量人員移動，引發疫情擴散等，為什麼四大公投延期、陳柏惟罷免案還是在八月廿八日？難道台中人是二等國民，不怕群聚、不怕疫情擴散嗎？是不是為了護航陳柏惟設計分開投票？因此他、鄭麗文、陳玉珍三位黨團幹部將親自拜訪李進勇，請李給個說法。

    國民黨主席、台中市立委江啟臣昨天受訪時也質疑中選會有雙重標準，希望中選會能重新慎重考量，否則對於台中人不公平，難道台中人的命比較不重要嗎？

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