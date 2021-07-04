不在籍投票 擬僅開放本國境內

行政院正規劃訂定針對公投的不在籍投票專法，考量許多民眾在外地工作與就學不便返回戶籍地投票，行政院規劃的專法，不在籍投票僅開放本國境內的跨縣市現場投票，且必須事先提出申請。（資料照）

2021/07/04 05:30

政院規劃專法 不開放網路、郵寄通訊投票 防堵舞弊風險

〔記者李欣芳／台北報導〕公民投票是否開放不在籍投票，近來引發朝野爭論，行政院正規劃訂定針對公投的不在籍投票專法，考量許多民眾在外地工作與就學不便返回戶籍地投票，行政院規劃的專法，不在籍投票僅開放本國境內的跨縣市現場投票，且必須事先提出申請。至於人在國外的不在籍投票、網路與郵寄的通訊投票，因恐有舞弊、資安等風險，都不開放。

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中選會已向行政院提報實施公投不在籍投票的相關修法，鑑於公投法第廿五條明定，主管機關辦理全國性公民投票，得以不在籍投票方式為之，其實施方式另以法律定之。行政院經召開跨部會審查會討論，規劃以專法方式提出，送請立法院審議，不過，會先與民進黨團協商，進行整合。

疫情嚴峻 政院認為不宜開臨會

行政院官員表示，目前規劃的專法，公投的不在籍投票，是開放移轉投票，亦即民眾可事先提出申請，因無法返回戶籍地投票，必須在工作與就學的外縣市的投票所投票，現階段僅開放移轉投票，通訊投票則不考慮開放。

國民黨主張召開臨時會，修正公投法，並討論增訂不在籍投票等相關做法。行政院已與民進黨團溝通，認為當前本土疫情仍嚴峻，不適合召開臨時會，至於不在籍投票的規範，未來可留待立法院法定會期再來討論。

行政院版本 將與民進黨團協商

黨政人士指出，開放不在籍投票仍有高度爭論，且在實務操作上仍有許多細節必須審慎討論，因此，民進黨有不少立委對開放不在籍投票持保留態度，行政院未來將與民進黨團協商如何提出妥適的行政院版本。

黨政人士表示，未來由中選會提出、代表行政院版本的不在籍投票專法，開放跨縣市的不在籍投票，必須事先提出申請並經核准，還要與戶政系統的資料做勾稽，會有比較嚴謹的認定條件。

此外，反萊豬、珍愛藻礁、重啟核四、公投綁大選等四大公投案確定延後舉行，黨政人士指出，四大公投案延後舉行將牽動新的朝野政黨政治攻防，朝野攻防將重回三級警戒前的原點，由於珍愛藻礁公投因行政院已宣布三接往外海推方案，評估已經拆除引信，目前四大公投案以反萊豬公投的聲勢較高。黨政人士表示，由於牽涉食安議題，反萊豬一直以來的民調支持度都比較高，未來因應反萊豬公投，將是府院黨的一場硬仗，但後續發展還要再觀察。

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