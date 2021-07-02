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    公投延期否 中選會今審議

    原訂於八月二十八日舉行的「珍愛藻礁」四公投案，因應疫情影響，中選會今將召開委員會審議公投日期是否改期。（資料照）

    原訂於八月二十八日舉行的「珍愛藻礁」四公投案，因應疫情影響，中選會今將召開委員會審議公投日期是否改期。（資料照）

    2021/07/02 05:30

    〔記者簡惠茹、施曉光、邱書昱／綜合報導〕中選會原訂於八月廿八日舉行「反萊豬」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」和「重啟核四」四項公投案，但因應疫情影響，今將召開委員會審議公投日期是否改期。日前中選會報告分析考量四大因素，依國外實施經驗，印度因輕忽疫情於今年四月照常舉行選舉，造成疫情失控，人民及國家付出慘痛代價之殷鑑不遠，不可不慎。

    考量疫情評估等四大因素

    中選會報告指出，四大因素包含疫情發展評估、確保投票人投票權益和安全、防疫管制作為會否影響選務作業之進行，以及會否增加疫情傳播風險及造成國家防疫負擔。

    報告指出，公投每一投開票所以配置十五．五名工作人員為原則，已超過第三級警戒室內人數許可範圍；投票所屬疫情三級警戒情形下應予關閉之公共場所，疫情警戒如仍維持於第三級，投開票所設置、出借、工作人員講習顯有困難。至於投票權人預估將超過一千九百八十萬人，返鄉及赴投票所投票，涉及大規模跨區移動及人流移動，增加疫情傳播風險。

    報告也指出，居家隔離、居家檢疫者違反規定或無症狀感染者赴投票所投票，須考量發生不可預知的風險及嚴重後果。而且依國外經驗，疫情趨緩降低防疫管制強度後，遇國家重要節日或舉行投票，常見造成疫情另一波高峰，不可不慎。

    包括國民黨主席江啟臣、潘忠政、黃士修以及立委林為洲等四項公投案領銜人昨天也發出聲明，主張中選會必須在今日委員會議明確告訴國人，八月廿八日是否繼續辦理公民投票，或是必須延期？如果有延期的必要，應如何修正「公民投票法」因應？若因疫情而延期，中選會應向國人說明理由，以及延至何時辦理公民投票。若中選會決定如期投票，除應妥善規劃不在籍投票或移轉投票外，也應延長投票時間以便分流。

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