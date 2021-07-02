路透前總編砲轟北市府 「令人嘆為觀止的傲慢」

柯文哲與黃珊珊（圖：北市府提供）

2021/07/02 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕曾任《路透》亞洲金融總編的菲爾．史密斯（Phil Smith），目前定居新北市八里左岸，他PO文痛批台北市防疫，批評台北市長柯文哲、副市長黃珊珊「令人嘆為觀止的傲慢」；黃珊珊僅表示，我們都有盡自己的力量做好每件事，沒有人想把事情做不好。

菲爾．史密斯針對北市府砲火全開，甚至批評黃在臉書自承沒有接聽中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中的來電，在他看來這相當於瀆職罪，更是對她應該保護和服務的台北市民的蔑視。

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黃珊珊：沒有人想把事情做不好

菲爾．史密斯批評，黃珊珊玩著幼稚的政治遊戲，就像她的老闆（指柯文哲）一樣，將自己的失敗歸咎於中央政府，她的老闆似乎認為其他城市比台北做得更好是因為「內線交易」，這不僅是一個毫無意義和薄弱的比喻，而且沒有什麼能夠超越他的受害者情結。

但史密斯也讚許，至少到目前為止，台灣已經非常不錯地度過了風暴，在有效應對病毒危機的國家中，仍然處於上層，他希望反對黨若能在國家面臨危機時尋求合作，一定可以比現在更好，「如果想成為一個有效率的反對者，就需要思考、有創造性和建設性」。

北市府發言人陳智菡指出，台北市過去在防疫期間，提出非常多具體建議，包含率先推出防疫旅館、防疫計程車；去年八月的時候指揮中心打算開放入境的旅客可入住一般旅館，當時北市府擔心成為破口，也在行政院會當中提出看法。

陳智菡接著說，在三加十一的爭議中，柯文哲也表示為何航空機組員不能夠和一般人用同套標準，並建議讓航空機組員優先打疫苗，北市府已經多次提出具體實質、建設性的建議，可惜有時沒被採納。

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