江今與四縣長公開信 要求蔡授權買疫苗

國民黨主席江啟臣（國民黨提供）。

2021/07/02 05:30

〔記者施曉光、蘇永耀／台北報導〕國民黨主席江啟臣今天將與南投縣長林明溱、花蓮縣長徐榛蔚、雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴等四位地方首長共同發表公開信，呼籲蔡英文總統比照永齡基金會、台積電公司以及慈濟慈善事業基金會模式，以專案方式，授權地方政府採購疫苗，江啟臣等並表達願意親赴總統府說明採購疫苗初衷。

黨政高層：當務之急是打疫苗

黨政高層對此不以為然表示，各縣市政府的當務之急，應是全力、有序施打疫苗，江啟臣卻為了凸顯他個人政治角色，把防疫當做主席選舉的舞台。

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國民黨方面透露，由於昨天行政院決定循永齡基金會與台積電做法，專案授權慈濟採購疫苗，江啟臣即召集黨務主管開會研商，並聯絡林明溱等四位地方首長確定這項行動。

江啟臣與藍營縣市長在公開信中指出，樂見蔡英文授權永齡基金會等民間團體、企業的模式對外採購疫苗，「公私既然可以協力，地方與中央更應該齊心。」南投、雲林、花蓮、台東等四縣政府，日前也依此模式提出採購申請，迄今未收到相關答覆，期盼總統以蒼生為念，以國家人民利益為優先，儘速同意請求。

侯友宜、盧秀燕未參與

黨政高層表示，從連署名單來看，顯然國民黨內部充滿矛盾，六都的新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕並未參與，同是台中選出來的江啟臣與盧秀燕並不同調。

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