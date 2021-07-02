美42參議員致函戴琪 籲為美台洽簽FTA奠基

美國四十二名參議員聯名致函美國貿易代表戴琪，籲採取積極作為，為美台洽簽貿易協定奠定基礎。圖為上月訪台的昆斯也參與連署。 （中央社資料照）

2021/07/02 05:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕四十二位美國聯邦參議員在台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會談重啟前夕，聯名致函美國貿易代表戴琪。信函強調，台灣已放寬美國牛豬進口限制，目前是美方善意回應並展開談判的時機，呼籲戴琪採取積極作為，為美台洽簽貿易協定奠定基礎。

上月訪台的昆斯也連署

第十一屆TIFA會談已於六月三十日透過視訊舉行。會議召開前，美國參議院情報委員會主席華納及共和黨首席議員盧比歐領銜四十二位跨黨派參議員，聯名致函戴琪。聯名議員還包括剛訪台的參院紀律委員會主席昆斯、參院共和黨黨鞭圖恩、能源暨天然資源委員會主席曼欽、共和黨首席議員穆考斯基、軍事委員會共和黨首席議員殷霍夫、商業委員會共和黨首席議員魏克爾等參院各委員會主席及首席議員，及主管貿易議題的參院財政委員會貿易小組主席柯寧等財政委員會成員。

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台已放寬美牛豬進口限制

信函指出，欣見戴琪與台灣最高階經貿官員鄧振中舉行視訊會議，並肯定貿易代表署落實重啟台美TIFA會談的承諾。信函直言，籲請戴琪將與台灣對話視為優先要務，並採取作為，為與台灣洽簽自貿協定（FTA）或相關協定奠定基礎。

信函強調，台灣總統蔡英文已於去年八月宣布移除雙邊FTA的主要障礙，也就是美牛、豬產品進口限制，現在是美國回應並與台灣展開談判的時機，美國也將從中受益。信函表示，台灣是美國第九大貿易夥伴，超越印度、法國及義大利，而且是美國農產品第八大出口市場。

信函並表示，參議員們有信心與台灣洽談的貿易協定可做為高品質FTA模範，也將促進符合美國勞工及企業利益的公平自由貿易。如新加坡及紐西蘭等先進經濟體均與台灣簽有FTA。信函也提及，除了商業及投資外，台灣已證明其為美國真正的友人及活躍的民主楷模。

儘管北京不停地孤立及霸凌台灣，台灣仍繼續作為民主、自由市場經濟及值得信賴的夥伴，是印太區域表率。與台灣展開貿易對話極具戰略重要性，對維持美國在印太區域的經濟影響力、降低台灣對中國依賴，維持區域自由及開放等，至為關鍵。

外交部昨表示，這是繼去年五十位參議員致函當時的美國貿易代表萊特海澤，在美國新國會開議後，再度有四十二位跨黨派參議員聯名致函新任美國貿易代表，支持強化美台經貿關係，外交部對此表達誠摯感謝。

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