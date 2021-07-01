中國用假訊息撕裂台灣

中國網站散佈長榮航空深夜降落深圳機場載運抗疫物資的假訊息。（調查局提供）

2021/07/01 05:30

學者︰操弄疫苗議題 假訊息大增兩成

〔記者陳鈺馥、政治中心／綜合報導〕中國利用武漢肺炎疫情在台灣擴散之際，藉假訊息攻擊撕裂台灣社會，製造台灣內部分歧。資訊戰專家、台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋昨受訪表示，與疫苗有關假訊息六月增兩成，中國藉疫情「見縫插針」，並操作反美論述影響中間選民。

沈伯洋強調，五月中旬台灣的疫情剛爆發後，從上海醫衛基金會宣布願捐中國疫苗給台灣後，台灣就大量出現「我要疫苗」訊息，許多地方首長跳出來喊說要疫苗，臉書、LINE等各種網路平台全部一致在炒作這類訊息，明顯就是一波從中國到台灣的操作。

請繼續往下閱讀...

沈分析，中共製造訊息可分兩大部分，一種是七一黨慶前夕，對內維穩用的，內容多半台灣民眾不會相信，例如聲稱台灣南部都在蓋牌，目標受眾是在中國境內；一種是藉由特定台灣人去中國接種疫苗，大力宣傳中國疫苗有多好，這部分是疫苗統戰的重點。

從台灣在地群組研判，中國假訊息六月份有增加，單是與疫苗相關的議題，就比上個月多出兩成，佔假訊息一半以上。沈伯洋談及，中國知道台灣民眾對疫情恐慌，假訊息內容有質疑疫苗效力、打疫苗會死人的，近期簡體字比例確有變高，但這些訊息國內很喜歡傳，很明顯中共利用這議題「見縫插針」擴大渲染。

沈伯洋強調，值得注意的是，中共一直在對台灣民眾操作反美議題，「罵美國」這件事已進行一年多，這招在台灣很成功，他們團隊實驗研究發現，中國丟出來的反美論述在台灣是有很大市場，可能影響泛藍及中間選民。

英國金融時報資深記者席佳琳廿九日也撰文指出，北京政府利用台灣當前面臨武漢肺炎疫情大爆發製造社會分歧，在中國假訊息攻擊下，台灣的團結正在被撕裂。

金融時報︰中國製造台灣社會分歧

文章引述美國皮尤研究中心公布的報告表示，由於台灣十六個月來成功將疫情阻絕在國門之外，六十八％的台灣民眾認為，台灣社會比疫情大流行前還要團結，不過這種團結正在破裂；席佳琳說，台灣首次爆發本土疫情 ，加深了黨派鬥爭，人們對政府疫情處置的不信任加劇 ，造謠者助長了人心恐懼。

席佳琳表示，中共官媒人民日報旗下環球時報曾在二○一六年撰寫著名文章，提及中國將尋求把「台灣黎巴嫩化」 ，破壞台灣穩定。文章說，北京選擇的武器一直是假訊息，自去年疫情大流行以來，中國針對台灣的資訊戰大幅增加，在最近感染及死亡病例開始攀升後 ，那些攻擊更開始刺痛台灣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法