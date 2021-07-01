焦點評論》五種疫苗可選

2021/07/01 05:30

記者鄒景雯／特稿

因應武漢肺炎變種疫情的來襲，政府已經正式宣布七月開始，更大規模的疫苗接種將立即展開，由於疫苗的到貨與下放速度，關係到疫情、生活、經濟，甚至政治穩定度，想必不少國人希望預先了解：未來的疫苗趨勢究竟如何？事實上，有兩個政策目標應該可以期待，一個是七、八月連續兩月中，我們可以累積有一千萬劑以上的疫苗抵達台灣，同時有五種廠牌可供民眾選擇，如果大家踴躍接受施打，台灣要追趕進入世界高施打率的國家，應該即可指日可待。

訂出這樣的願景，公部門當然是有所本，同時歷經五月中到六月底長達一個半月的缺貨折磨，連美國白宮都公開證實台灣取得疫苗的途徑被「截斷」（cut off），因此前述算是保守的估計，是一個「至少」的概念，畢竟面對莫名的阻礙，量誰都不敢輕忽大意或過度膨脹。

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累積一千萬劑的疫苗到貨是怎麼算出來的？我們都知道截至六月三十日為止，台灣已經收到了五二六．六萬劑的疫苗，換言之，八月底之前必須要有接近五百萬劑的新貨進來，就能達成目標。根據當局親自緊盯的疫苗進度，七月份包括日本所贈送的一百萬劑AZ疫苗，以及我們自行訂購的品牌，總計有兩百萬劑到貨應該不成問題，甚至不排除有意外的驚喜；到了八月，更可望進入較穩定的高峰，三百萬劑到四百萬劑的量，已經擺上時程表。

何以說應該有五種廠牌可以挑選？除了目前已經有的AZ與莫德納疫苗，兩家國產疫苗高端與聯亞確實放在計畫之中，政府在今年已經分別預採購各五百萬劑，如果依序通過緊急使用授權，就可以在七、八月間立刻派上用場，並且持續供貨到年底，兩家疫苗廠其實都已經先備料製造，以掌握上市的時效，反之，如果無法通過EUA，這些成品只好倒掉作廢，但是理性的判斷，這樣的機率不會很高。至於另一個品牌，就是美國的諾瓦瓦克斯（Novavax），台灣已經完成訂貨，按照合約應該要在這個期間送來台灣。至於鴻海與台積電經政府授權前去談判的BNT疫苗，現貨數量與首批到貨時間，還有待持續確認，因此尚未計算在內，若能及時成功，則又是另一個可供大眾選擇的新貨源。

按照中央指揮中心的統計，國內疫苗的接種在日前已經超過二百萬人次以上，突破了八％，今起這兩個月的暑假期間，在貨源相對可控的前提下，若七八月希望衝上三十％的第一劑施打率，則這兩個月要瘋狂的打才行。由於許多公司行號要解除居家上班，恢復正常運作，急需員工完成疫苗的接種，經過大規模的訪查，希望政府安排集體施打的意願很大，還有就是學生開學前的返回校園準備，因此大幅提高施打速度，已在規劃之列。

在這樣的疫苗趨勢下，個人與團體如何按部就班擬定疫情生活中的發展計畫，也逐步清朗起來，屬於可操之在我的部分，顯然已經愈來愈大。

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