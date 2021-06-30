公開說「日台是家人」 中山泰秀出身鐵桿親台政治世家

公開表示「日本與台灣不只是朋友，還是兄弟和家人」的日本副防衛相中山泰秀，去年八月曾參加前總統李登輝的弔唁團訪台，被視為是「親台派」的日本政治人物。（取自日本防衛省臉書）

2021/06/30 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京廿九日報導〕公開表示「日本與台灣不只是朋友，還是兄弟和家人」的日本防衛副大臣中山泰秀，被視為「親台派」的日本政治人物。事實上，中山親台可說是「家學淵源」，他的父親前眾議員中山正暉是「鐵桿親台派」，一九七八年日本國會表決「日中友好和平條約」時，有五名眾議員挺身投下反對票，中山正暉就是其中之一。

父親中山正暉 投票反對「日中友好和平條約」

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現年五十一歲的中山泰秀出生於大阪的政治世家，除了父親為眾議員，伯父是前外務大臣中山太郎，中山的祖父母也是國會議員。祖父中山福藏在二次世界大戰前擔任眾議員，戰後當選參議員；美日混血的祖母中山雅在戰後擔任八屆眾議員，更在一九六○年池田勇人內閣擔任厚生大臣，為日本首位女性大臣。

中山在大學畢業後曾服務於日本廣告公司「電通」，一九九六年初次參選失敗，一直到二○○三年繼承父親的地盤，才當選眾議員。中山進入政壇後很快受到矚目，二○○七年獲安倍晉三任命為外務大臣政務官；二○一四年再獲安倍任命為外務副大臣；去年九月菅義偉組閣，又被任命為防衛副大臣，可說是自民黨重點栽培的政治菁英。

去年七月，中山泰秀擔任自民黨外交部會會長時，曾在黨內提議取消邀請中國國家主席習近平以國賓身分訪日，以抗議中國在釣魚台海域擴權，以及強行在香港實施國安法，被視為自民黨內的反中大將。

此外，中山泰秀也是日本跨黨派國會議員友台團體「日華議員懇談會」成員，去年八月曾隨前首相森喜朗訪台，弔唁前總統李登輝。

中山挺台有家學淵源，父親中山正暉曾擔任自民黨對台窗口「青年局」局長，也是「日華議員懇談會」前身「日華關係議員懇談會」成員。一九七二年日中建交時，他曾大力反對與台灣斷交。一九七八年「日中友好和平條約」送交國會批准時，許多親台派議員選擇缺席抗議，但中山正暉和濱田幸一、玉置和郎等五名議員出席投下反對票表態。在當時氣氛下，此舉是非常有勇氣的行動。

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