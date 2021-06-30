穩健台日關係 學者籲推動「日本版台灣關係法」

中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁表示，台日關係目前仍未有「日本版台灣關係法」的制度化機制，雙邊關係很容易「進一步退兩步」。圖為今年四月美國總統拜登與日相菅義偉聯合聲明強調台海和平穩定重要性，是五十二年以來首次提到台灣。（法新社）

2021/06/30 05:30

〔記者彭琬馨／台北報導〕台日關係近期互動密切，美國在台協會副處長谷立言更以「知台、知日派」就任美國駐日本代理大使，未來可望進一步促成台美日更多交流互動。中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁表示，台日關係目前仍未有「日本版台灣關係法」的制度化機制，雙邊關係很容易「進一步退兩步」。

建立制度化法源 作為互動基礎

日本政府接連宣布援台疫苗，日本首相菅義偉、防衛大臣岸信夫等官員也多次在國際公開場合強調，台灣周遭情勢與日本、國際社會息息相關。日本政府對台灣事務一反常態，不怕送台灣疫苗惹怒中國的姿態，從過去半年多日本官員對外發言的直接與強度能略知一二。最具代表性的案例首推美日聯合公報，在雙邊領導人的共識下，對台海情勢的關切字眼暌違五十二年再度出現在此正式文件中。

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學者認為，當前以美國為首的國際局勢明顯反中，加上日本秋季即將面臨選舉，民間對台灣支持度高，挺台有利於提升政府支持度，不過若在政治上盼台日關係未來發展獨立於中日關係，「就比較困難」，整體架構要改變仍需其他條件互相配合。

政大東亞所名譽教授丁樹範受訪說，中國國家主席習近平的強勢作風，讓日本逐步意識到，台灣的安全對印太地區、東亞地區的和平穩定有關鍵性的基石作用；而中國崛起後經常派出軍機軍艦繞台，這種軍事行動當然也引起日本關切，很多時候日本意識到「台海和平穩定與日本、區域安全密切相關」，也因此在許多做法上開始不太顧忌中國。

丁樹範說，當前台日關係在民間的互動往來很熱絡，但若要在政治、官方層面有所突破，恐怕還是要看台日關係是否能「變得更多角化」，如台美間有TIFA，台日間是否也能有類似的制度設計？讓台日不只是在安全層面，也能在經濟、甚至其他更多層面上互相交流。

郭育仁分析，在日本國內選舉前的這段時間，是中日關係的「垃圾時間」，中國基於日本下屆首相未定案，不會希望搞壞中日關係，也因此這段期間日本挺台的政治成本相對較低。郭也說，台日關係一直礙於沒有制度化的法源作為互動基礎，彼此的互動必須仰賴領導人的善意，很容易造成「進一步退兩步」的結果。

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