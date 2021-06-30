台美TIFA今復談 蔡英文：磋商簡化疫苗進出口程序

總統蔡英文昨日表示，TIFA今天重啟會談，這是台灣對外貿易非常重要的一大步。（總統府提供）

2021/06/30 05:30

〔記者楊淳卉、呂伊萱／台北報導〕第十一屆台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會談今天復談，蔡英文總統昨發表談話表示，這次TIFA會談有一項重要議程，就是簡化疫苗等醫療物資進出口程序，這些實質合作，對我們現階段疫情控制將會帶來重要的助力。

蔡：將對疫情控制帶來重要助力

蔡總統表示，TIFA會談是台灣對外貿易非常重要的一大步，台美雙方都認為，現在就是TIFA向前邁進的時刻。TIFA是台美經貿機制對話與協商平台，有了這個平台的啟動，才能系統性進行經貿對話，及處理雙邊經貿議題，對於未來台美經貿關係深化有高度重要性。

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蔡總統強調，在TIFA討論任何實質議題，都是為建構更堅實的台美經貿關係奠定基礎。在TIFA會談中，我們會就台美雙邊經貿過去累積議題，及當前因應國際新局勢的貿易議題，逐一拿出來討論，讓雙邊貿易議題，及台美共同面對的全球議題討論，能夠有節奏地推進。

蕭美琴：累積洽簽台美BTA動能

駐美代表蕭美琴昨在臉書發表長文，向國人說明此時TIFA重啟的意義。她指出，台灣數十年來產業變遷，面對國際競爭或有困難與轉型的陣痛，但整體來說，從全球市場開放中獲益的價值，無論哪個黨執政，都把和貿易夥伴簽署貿易協定，視為重要工作。

蕭美琴表示，此次會議包括氣候變遷與綠色經濟、數位經濟，以及供應鏈韌性在內等重要領域，將是雙方合作取得進展的機會，其中供應鏈韌性即晶片與安全資通訊產品、藥品與醫療器材等項目，以及勞工保護、智慧財產權、技術性貿易障礙、投資等傳統雙邊貿易議題，更在疫情中和疫後復甦的時期，呈現關鍵重要性。

蕭美琴補充，美國貿易代表署為了擴增全球疫苗產能，主張透過WTO釋出疫苗智慧財產權，雖屬WTO架構的議題，對於台灣爭取美國疫苗製造技術、建構產能，共同對抗新冠病毒，在目標上台美有其一致性，也可透過雙邊平台進一步凝聚共識。

蕭美琴直言，此時能重啟TIFA貿易對話，搭配去年啟動的經濟繁榮夥伴對話（EPPD），讓台美在貿易、產業、科技、投資等各面向，深化雙邊合作，期盼雙方一步一步累積的善意和互信，成為未來洽簽雙邊貿易協定（BTA）的動能。

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