不甩中國抗議 白宮：期待TIFA 強化美台經貿關係

美國白宮發言人莎琪廿八日在媒體簡報會上強調，美台貿易投資關係十分重要，美國會持續強化與台灣的經貿關係，「這就是為什麼我們期待TIFA會議的到來」。（法新社）

2021/06/30 05:30

白宮：美會繼續關切中國威嚇行徑

〔記者呂伊萱／綜合報導〕暌違近五年的台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議今日復談，中國不滿抗議，美國白宮發言人莎琪廿八日強調，美台貿易投資關係十分重要，美國會持續強化與台灣經貿關係，也會繼續關切中國威嚇行徑。美國在台協會（AIT）也指出，這是美台關係重要進展，期盼可提升雙邊共同利益，並強化既有戰略性貿易與投資夥伴關係。

第十一屆TIFA會議訂於台灣時間今日上午透過視訊召開，我方由行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮擔任主談人，美方則由美國貿易代表署（USTR）助理貿易代表麥卡廷率各單位與談。雙方將盤點現存貿易議題，並討論未來提升及深化台美經貿關係的途徑。

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行政院經貿談判辦公室昨發布新聞稿指出，此次會談將注重提升及深化台美經貿關係的途徑，與台美雙方在疫後經濟復甦上的合作，在中斷近五年之後，這將是未來台美雙邊經貿合作重要的基礎。

行政院經貿談判辦公室預告，雙方預計就智慧財產權、數位貿易、藥品醫材、貿易便捷化、法規透明化、投資、供應鏈、非市場經濟、金融服務等議題展開對話。另，為順應國際貿易情勢變化，可望納入環保及勞工權利議題。雙方預計對話議題已逾十項。

經貿辦：國際貿易新議題 接軌全球

行政院經貿談判辦公室指出，這次除一般貿易議題外，國際貿易新議題的討論，能讓台美雙方加深國際合作並讓台灣經貿順利與國際接軌，為我方長期戰略目標先打下重要基礎；我方也期盼此次會議能為台灣企業注入活水，例如貿易便捷化、數位貿易等，將有助於企業促進創新、貨品進出口與投資，轉型邁向新經濟。

在此次會議前，美國貿易代表戴琪六月十日已與台灣經貿談判辦公室總談判代表鄧振中召開視訊會議，雙方敲定重啟TIFA會議。隔日中國外交部重申「一中原則」，強調反對任何形式美台官方往來。

美國白宮發言人莎琪廿八日在媒體簡報會上對此強調，美台貿易投資關係十分重要，美國會持續強化與台灣的經貿關係，「這就是為什麼我們期待TIFA會議的到來」。

莎琪並表示，無論是公開場合還是私底下，美國已清楚表達對中國對台侵略的日益關切。她批評，中國加大恫嚇力道損害台灣民主，美方會持續對北京相關作為表達強烈關切，也會繼續關切中共威嚇其他區域成員的行徑。

AIT：TIFA涉及區域與多邊事務協調

AIT近來也透過臉書等社群媒體指出，此次會議是重要的美台關係進展，TIFA是雙方討論與尋求解決貿易與投資議題的平台，亦涉及區域與多邊事務協調，期盼可提升雙邊共同利益，並強化既有戰略性貿易與投資夥伴關係。

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