代工莫德納？ 國衛院：可簽五到十年長約

mRNA疫苗、重組蛋白疫苗比較

2021/06/30 05:30

〔記者吳亮儀、吳柏軒／台北報導〕外傳我國和疫苗廠商莫德納洽談授權生產武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，國家衛生研究院院長梁賡義昨天指出，首先最重要的是確保我國有量產的能量，目前由食藥署和經濟部工業局合作，先確定國內能生產的量能，才能和疫苗廠商協商；一旦簽約就通常是五年、甚至十年更長的時間，需有一條線作穩定供應。

先確定國內生產量能 才能和疫苗廠商協商

衛福部長陳時中六月初於立法院報告指出，AZ疫苗研發團隊去年八月曾找上台灣尋求代工，但對方希望至少代工三億劑，但台灣則希望代工一億劑以免造成國內醫藥生產線排擠，因此最後沒有談成。

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國內過去製造疫苗的發展平台上因技術不夠，都沒有mRNA疫苗，但今年中研院已有發展mRNA的技術能力；而且國內目前兩家武肺疫苗廠都使用重組蛋白技術，開發期程較mRNA長，因此建立核酸疫苗的自主生產技術刻不容緩，國衛院也已選定發展DNA疫苗平台，作為新冠疫苗開發主軸。

DNA疫苗平台 作新冠疫苗開發主軸

外傳我國與莫德納洽談爭取授權代工，目標六到九個月生產三億到五億劑。對此，指揮中心研發組組長、國衛院院長梁賡義昨未證實，僅表示目前我國最重要是確認「有無製造的能力」，不管是莫德納或其他疫苗廠的代工，首先都得確保我國有其相應的能量，食藥署也在和工業局合作，協商是否設廠給台灣或其他國家使用。

指揮官陳時中也說，談代工不能保證每次都成功，但會竭盡所能去談，但也牽涉到製造量、相關技術門檻，以及疫苗大廠對於全球策略的布局。

國衛院副研究員劉家齊表示，國衛院準備疫苗廠開發，本就預計也需學習mRNA製程，會透過向國外實際參訪取經，技轉給國內廠商應用。

長庚大學新興病毒感染研究中心教授施信如指出，mRNA生產疫苗過程不需細胞，而是如模具般將DNA轉化成RNA，並可快速研發；只是mRNA也有心肌炎風險等問題，而其他疫苗也都有優點，如蛋白質疫苗較低風險，因此目前各國有研發第一劑採mRNA疫苗，第二劑採蛋白質疫苗增加抗體等混合策略，台灣也可多元發展。

對於外傳國衛院疫苗二廠將作為武肺疫苗代工廠，梁賡義說，該廠主要是提供給國內產、學、研、臨床界進行前動物實驗，它不會成為特定武肺疫苗的代工廠。

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