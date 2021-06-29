丁守中自爆打AZ 議員：振興施打2422劑非醫事人員

國民黨前立委丁守中坦承在台北市振興醫院接種AZ疫苗，台北市政府追查，竟發現振興醫院當時同批施打的名單高達百人。（資料照）

2021/06/29 05:30

〔記者楊心慧、郭安家／台北報導〕國民黨前立委丁守中本月廿三日在臉書PO文證實已施打AZ疫苗，還自爆五月二十六日醫院通知他屬於第一類施打對象。北市府追查發現，振興醫院和丁同批施打的名單多達百人，市議員許淑華調閱資料，三月廿二日至六月廿四日振興醫院施打高達二四二二位非醫事人員，在五月廿四至廿八日期間甚至再給振興醫院一百瓶疫苗，質疑恐另有隱情，要求北市府盡快對外說明，別再隱匿。

本報昨獨家報導，台北市政府追查，發現振興醫院和丁守中同批施打的名單多達百人。副市長黃珊珊昨在市府疫情記者會回應，經衛生局稽查，振興醫院針對丁守中等人在二月就已經造冊，理由是丁為醫院董事、以醫院非醫事人員施打，二月造冊有很多名單，於五月廿六日施打。

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黃珊珊說，此案名冊有上傳全國性預防接種資訊管理系統（NIIS），為慎重起見，還是會問中央二月造冊的名單，看中央為何當時會接受這樣NIIS系統案件、健保卡註記，請中央釐清。

許淑華調閱資料發現，振興醫院從三月廿二日至六月廿四日總共有五五五六劑次接種，其中醫事等相關工作人員共有三一三四劑次，亦即有高達二四二二劑打非醫事人員。

許淑華表示，雖然先前有開放民眾自費施打疫苗，但北市府應說清楚二四二二劑打非醫事人員，究竟打了那些人；疾管署五月中規定疫苗僅能打一至三類，北市府在丁守中施打疫苗（五月二十六日）期間給了振興醫院高達一百瓶疫苗，數量可打超過一千人，相當可疑，應該盡快對外說明，別再隱匿實情。

對此，市府發言人陳智菡說，市府仍在調查，絕不會有任何隱匿，只要比對清楚就會向外界公布。

另針對國民黨前立委張顯耀違規施打疫苗，高雄市衛生局開罰張一萬五千元，開罰義大醫院卅萬元；但前副總統連戰夫妻違規施打疫苗，北市府日前僅對振興醫院開罰卅萬元，遭議員李建昌質疑北市府不敢罰連戰，北市衛生局表示，會再和法務專員研究。

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