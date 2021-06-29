申請EUA 》食藥署要求補件 高端拚兩週內完成

高端力拚兩週內把文件補齊。 （資料照）

2021/06/29 05:30

〔記者邱芷柔、林惠琴、陳永吉／台北報導〕高端疫苗於六月十五日向衛福部食藥署提出緊急使用授權（EUA）申請，食藥署曾預估最快七月初可進行國產疫苗EUA審查，但經初步審查後，食藥署長吳秀梅昨表示，高端疫苗有些資料需要再補齊，而有些技術性資料需要由實驗室協助，可能要到七月底才有辦法進行審查。

高端回應，尊重審查委員為國人健康把關，因此要求須多做一些小實驗，把一些數據再驗證一下，有幾個項目需要補做，目前高端已請實驗室加速進行，力拚兩週內把文件補齊。

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衛福部長陳時中表示，請廠商補件是常態，食藥署對於相關審查作業常被批評「過嚴」，實是說明了食藥署謹慎、嚴謹的態度；至於審查推延是否影響疫苗上市期程，他認為仍要視廠商補件速度。

被譽為冠狀病毒之父、中研院院士賴明詔則指出，就目前高端、聯亞疫苗的數據來看，其安全性、耐受性良好，但保護性的部分，必須等到第三期試驗才會比較完整；評估國內疫情、考量時效性，國產疫苗在完成三期前申請EUA並非不可行，但仍然須經過嚴格審核。

賴明詔說，文件審查、補件確實會推延國產疫苗上市時間，因此政府應雙管齊下，致力發展國產疫苗同時也進口疫苗，國產疫苗EUA審查標準已訂定，必須確認疫苗安全、有效，「這是急不得的！」業者也必須自己把握時間及做好準備。

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