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    AZ七月出貨東南亞 台灣可望在內

    圖為AZ疫苗。（資料照）

    圖為AZ疫苗。（資料照）

    2021/06/29 05:30

    〔記者林惠琴、國際新聞中心／綜合報導〕儘管生產及交付疫苗的流程有所延誤，阿斯特捷利康藥廠昨日表示，將按照時程兌現供應疫苗的承諾，七月初開始出貨給東南亞國家。台灣可望是其中之一。

    對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，聽說泰國廠出貨會較穩定，希望包含台灣。

    我國向AZ藥廠直接洽購一千萬劑，目前只到貨十一．七萬劑，其餘已到貨的兩批十九．九二萬劑、四十一．○四萬劑，則是從COVAX取得。

    路透報導，阿斯特捷利康在泰國的生產商「暹羅生物科學集團」（Siam Bioscience）因為生產和配送疫苗上出現延誤，台灣、菲律賓、馬來西亞等國家都受到影響。但阿斯特捷利康前述聲明並未說明將提供哪些國家和訂購數量。

    阿斯特捷利康表示，暹羅生物科學集團將在本月獲得六百萬劑AZ疫苗的商定配額，七月初開始配送給其他東南亞國家。暹羅生物科學集團今年將生產一．八億劑疫苗，三分之一留給泰國自用，三分之二提供給東南亞其他地區。

    爭取兩百萬劑諾瓦瓦克斯

    陳時中：COVAX幾乎停擺

    至於美國生技公司諾瓦瓦克斯（Novavax）開發的蛋白質次單位疫苗，經三期臨床試驗證實保護效力達九成，但有消息指出，台灣政府並未與該藥廠洽談採購疫苗。對此，指揮中心指揮官陳時中昨天極力澄清。

    陳時中說明，去年底曾與Novavax總公司洽談，但Novavax指出，已參與COVAX候選疫苗名單，若可供貨，要以供應COVAX為主，後來相關臨床試驗告一段落，建議我方向COVAX爭取，可以較早獲取疫苗，否則等他們供應COVAX後再提供，就會比較晚。

    陳時中提到，在Novavax接近要成功的時候，已透過管道與他們談判，並向COVAX提出需求數、大約兩百多萬劑，但現在COVAX「幾乎停擺」。陳強調，對於各種可能的廠商，都會去洽談相關的事情。

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