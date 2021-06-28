川普現身 暗示再戰2024

美國前總統川普二十六日前往俄亥俄州，參加他自一月卸任以來的首場大型選舉造勢活動，暗示可能會第三度角逐總統大位。（法新社）

2021/06/28 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國前總統川普二十六日在俄亥俄州羅雷恩郡（Lorain）參加他自今年一月卸任以來的首場大型選舉造勢活動，並發表長達九十分鐘的演說。他此行旨在為其任內的前白宮助理米勒（Max Miller）明年參選俄州聯邦眾議員站台。儘管川普並未在演說中表明個人的政治規劃，但台下熱情的群眾仍高喊「再四年！」

川普在演說中意有所指地說，「我們可能得第三次勝選」，似乎暗示他可能會三度角逐白宮寶座。他還重申，去年十一月總統大選已結束，「我們獲得大勝」、「他們」做了永遠不應該被允許的事，再次顯示他仍認為自己才是去年大選的贏家，台下支持者也給予熱烈回應。

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川普還談到移民、犯罪、擁槍權、美軍撤離阿富汗和伊朗等議題，將現任總統拜登形容為「災難」，指控拜登「正在我們（美國人）眼前摧毀我國」。這場造勢活動吸引數千人參加，有許多人戴著寫有川普競選口號「讓美國再次偉大」（MAGA）的帽子。法新社報導，藉由這場活動，他表明欲維持自己對共和黨在明年期中選舉選情的影響力。

助理挑戰參與彈劾的共和黨議員

七十五歲的川普離開白宮至今，共發表三場重要演說，包括五日出席在北卡羅萊納州召開的該州共和黨代表大會。米勒挑戰的是共和黨現任眾議員龔薩雷茲（Anthony Gonzalez），米勒必須先在黨內初選擊敗他，才能取得黨籍候選人資格。美國國會針對一月六日國會山莊遭群眾闖入事件而彈劾川普的投票時，龔薩雷茲正是十名贊成彈劾的共和黨聯邦眾議員之一。

川普目前對許多共和黨員仍有舉足輕重的影響力。他的「政治行動委員會」（PAC）此前宣布，川普七月三日將在佛羅里達州薩拉索塔（Sarasota）舉行另一場大型造勢活動，即美國「獨立日」（國慶日）前一天。

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