救總8億不動產 直接收歸國有

行政院黨產會認定中華救助總會為國民黨附隨組織，名下公告現值8億餘元不動產須全部移轉國有。圖為救總須移轉國有標的。（黨產會提供）

2021/06/28 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會認定中華救助總會為國民黨附隨組織，名下公告現值八億餘元不動產須全部移轉國有，救總不服提行政訴訟、聲請停止執行，最高行政法院本月廿四日裁定，北高行原審准許停止執行的裁定予以廢棄。黨產會官員昨受訪表示，國有財產署接下來會將救總名下不動產，直接所有權移轉登記為國家名下。

官員指出，黨產會所下行政處分當中，共有救總、中廣、婦聯會美齡樓不動產須移轉國有。以不動產來說，救總案將會是國家第一次將「不動產」類別的不當黨產收歸國有。

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黨產會統計，救總名下卅五筆不動產，將直接移轉國有的土地有三三二九坪、建物四三一八坪、車位三四九坪，公告現值新台幣八億○三五二萬元，一年可以收租四千九百多萬元。

救總須移轉國有不動產，包含土城太陽城社區門口空地一筆，公告現值二二五○萬元；新北市貢寮閒置土地七筆，公告現值二○○三萬元；天玉大樓一整棟，公告現值一億○八五六萬元；北投明德大樓，公告現值七三五一萬元；土城綜合大樓，公告現值六四六一萬元；貢寮廿四間平房，公告現值三一一六萬元。

此外，救總辦公室所在地的裕民大樓二樓及車位，公告現值一億一七九二萬元；內湖達爾文科技大樓九樓、十樓及車位，公告現值二億二四九六萬元；台北市力麒中正大樓六樓、十一樓、十二樓及車位，公告現值一億一五二六萬元，都將收歸國有。

黨產會官員表示，停止執行可以重複聲請，在最高行裁定後，救總可向台北高等行政法院再提出停止執行；不過，除非救總能提出特別的情勢變更，有很強說理去說服法官，不然法院仍會依最高行裁定，「收歸國有可說是確定了」。

他說明，最高行裁定後續會送至黨產會，因該案不屬於金錢動產的移轉，所以黨產會將會同國有財產署辦理移轉登記，將登記在救總名下的不動產，全部移轉登記至國家名下。

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