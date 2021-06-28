TIFA復談 鄧振中：盼逐步邁向自貿協定

第11屆TIFA會議

2021/06/28 05:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕第十一屆台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會談將於週三透過線上視訊會議方式召開。行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中昨受訪指出，這是提升及深化台美經貿關係重要一步，我方長期目標是達成台美自貿協定，此次TIFA重啟打開雙方互動的路，我方參考美日、美韓自貿協定談判重點項目，納入討論，盼逐步向目標前進。

美國在台協會（AIT）處長酈英傑與我駐美代表蕭美琴將為TIFA會議開場，雙方由美國貿易代表署及台灣行政院經貿談判辦公室擔任首席顧問。我方由經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮率各單位與談，惟美方因副貿易代表尚未到位，將指定相關領域助理貿易代表上場對談。

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鄧振中昨說明，台美經貿關係密切，卻這麼多年沒有召開，加上有新局勢需要處理，因此我方向美方強調希望儘快召開，現任美國貿易代表戴琪也友善回應認為應該召開。困難在於，TIFA為次長級會議，美國貿易代表署目前還沒有副代表，不過美國和其他國家也有類似TIFA的對話機制，由助理貿易代表和各國談的會議也所在多有，因此「誰能解決問題，就誰來處理」。

鄧振中指出，此次會談有兩大重點。首先，這是深化台美經貿關係的重要一步，我方長期戰略目標非常清楚，就是達成台美自貿協定（FTA）。所以我方參考美日、美韓的自貿協定內容，針對自貿協定中一定會涵蓋的項目，盡量拿出來先和美方討論，例如智財權、法規透明、服務業、投資和貿易便捷等，「這樣才有朝目標逐步前進的期望」。

鄧振中接著說明，第二重點是疫後復甦，雙方將談及供應鏈、數位貿易、醫療器材如何加速流通，還有強化勞工福祉等。戴琪十日和鄧振中視訊時，就說明拜登政府以勞工為中心的貿易優先事項，並表示美國一直有興趣與台灣在多個組織合作共同關心的議題。

鄧振中也提及，隨著科技演變，智財權、線上侵權和營業秘密保護等也是討論內容。商業機密盜竊是台灣和美國共同面臨的威脅，美國抓得緊、刑度強，而台灣案例可能更多，可互相學習。另談到供應鏈，希望東西的移動可以更快速，不要卡在審查或通關。

鄧振中說，我方對這次會議抱有很大期望，而這也是美方對台灣「很大的善意回應」；鄧強調，「我們目標清楚，希望能夠達成」。

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