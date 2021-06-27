星期專論》拜登的歐洲之行與大西洋兩岸未來如何合作應對中國

星期專論-羅曼

2021/06/27 05:30

■羅曼（Walter Lohman）

兩週前舉行的七大工業國集團（G7）、北大西洋公約組織（NATO）和美國─歐盟領袖高峰會，不出所料地引來北京當局的外交抗議。同樣可想而知的是，在接下來的幾天裡，中國共產黨政權的軍隊入侵台灣的防空識別區（ADIZ）。只要國際上出現力挺台灣的重大宣示，中國這類反應就在意料之中，七國集團領袖的聯合公報提到台灣，肯定會被中國視為挑釁。

表面上看起來，世界上最強大的民主國家正在攜手合作，反對中國的霸凌惡行。這是一件好事。但是，探究此一現象的來龍去脈也很重要。

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美重視太平洋地區 遠遠高於歐洲

首先，美國重視太平洋地區的程度，遠遠高於歐洲。事實上，在歐巴馬執政期間，歐洲人就為此苦惱。法國是唯一在太平洋地區有重大領土利益的國家。像美國一樣，法國在太平洋的軍事設施，某種程度上是為這些利益服務，只是法國的軍事資源比美國少很多，也沒有條約盟友，而且距離中國很遠。同樣地，英國人雖然是美國堅定且積極的區域盟友，但相對於英國的全球利益，在太平洋的軍事部署顯得捉襟見肘。

靈活方式表述對中國戰略方針

其次，不論是美國或歐洲，與中國的關係仍然享有龐大的經濟利益。美國與中國的貿易在二○二○年有所成長，二○二一年的進展速度也創下紀錄，但此一事實受到關注的程度，遠遠不及美中對抗的新聞標題。歐洲與中國的貿易也持續增長，美國和歐洲還是中國的主要投資者，中國更是歐洲最大貿易夥伴。

所以，美國和歐盟各自以靈活的方式表述對中國的戰略方針，也就不足為奇了。美國稱其與中國的關係是「競爭性、合作性和對抗性」。對歐盟而言，中國是「合作夥伴、競爭者和對手」。

第三，在大西洋兩岸，地緣戰略都在與政治角力。地緣政治並不神秘，政府決定政策結果，而在美國和歐洲，選舉決定政府。

在美國，隨著二○一六年川普當選美國總統，人們對中國的看法突然轉變。川普在競選時曾表示，他打算對中國採取更強硬的立場。當川普卸任時，美國人已經認識到中國威脅的嚴重性。這種情緒現在正支配著國會的意見，也約束了川普的繼任者拜登總統。

整體而言，拜登政府在中國問題上處於有利地位，對台灣更掌握一手好牌。不過，在確立底線之後，拜登也不是不可能像當年的尼克森總統一樣，前往中國來個破冰之旅。在複雜的國會辯論中，擔任聯邦參議員時的拜登經常提醒他的同僚，要步步為營。在訪問歐洲期間，拜登總統含糊地說美國並非「獨自」（per se）與中國競爭，便讓人見識到他在參議院時期的睿智。

相較於美國，歐洲的政治環境沒有那麼明確。沒錯，民意調查顯示，德國和法國有七成以上的民眾對中國持負面看法。然而，兩國的政治領導階層似乎還沒有跟上進度。梅克爾和馬克宏政府是「中歐全面投資協定」（CAI）背後的主要推手─值得注意的是，該協定只是被歐洲議會「凍結」，而不是否決。最近七國集團領袖在草擬峰會公報時，德國人和法國人還對其中涉及中國的內容提出挑戰。

德國反中情緒升高 影響大選

這種情況可能很快就會得到糾正。在德國，全國大選在即，反中情緒正在升溫，尤其是崛起中的綠黨（Green Party）的支持者。在德國，籌組政府是一件複雜的事情。現在我們不可能知道它的成員特質，更不用說預測它會對中國採取何種立場。

至於馬克宏，他似乎決心以外交權術大師的身分，在明年競選連任，在既親中又反中，既支持大西洋兩岸合作應對中國，又對歐美聯手態度游移的立場之間縱橫捭闔。

法國人在意中國問題的程度，是否足以要求他們的下任政府領袖更明確地表態，時間將會告訴我們答案。

最後，還有中國自己的行為。它可能改變策略，使大西洋兩岸合作控管的努力複雜化。歐洲議會非常明確地表達它對「中歐全面投資協定」的首要關切，即中國對歐洲議會議員的制裁。可是，歐洲在這項協定中的根本利益並未改變。我們不能排除雙方可能達成協議，讓中方同意解除制裁，回歸「中歐全面投資協定」的經濟利益。這反過來又會再次改變大西洋兩岸合作的環境。

美歐對中國問題找到共同目標

最重要的是，美國和歐洲在中國問題上找到共同目標。這點無庸置疑。然而，即使我們對此感到慶幸，這項合作事業的支持者仍須認清它的潛在侷限，才能夠繼續堅持下去。

（作者羅曼為美國智庫「傳統基金會」亞洲研究中心主任；國際新聞中心陳泓達譯）

整體而言，拜登政府在中國問題上處於有利地位，對台灣更掌握一手好牌。（彭博）

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