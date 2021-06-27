台積電、鴻海買疫苗 政院：完成法律文件簽署

台積電及鴻海永齡基金會各洽購五百萬劑BNT疫苗捐贈政府有新進展，行政院發言人羅秉成昨宣布政府前天已與兩捐贈單位簽署完成開啟專案採購所需的法律文件。（資料照，行政院提供）

2021/06/27 05:30

〔記者李欣芳、楊綿傑／台北報導〕台積電及鴻海永齡基金會各洽購五百萬劑BNT疫苗捐贈政府有新進展，行政院發言人羅秉成昨宣布政府前天已與兩捐贈單位簽署完成開啟專案採購所需的法律文件，捐贈單位將接續完成採購與捐贈相關工作。

據悉，台積電及鴻海拿到政府的專案同意採購法律文件後，將可直接與BNT德國原廠或其代理商上海復星洽談採購事宜。至於鴻海與台積電是會與德國BNT原廠或上海復星洽談？知情官員表示，為避免發生變數，如何交涉目前不能說，簽署的法律文件內容、名稱，現階段也不便透露。

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指揮官陳時中昨也於疫情記者會表示，過去一週非常辛苦，就相關法律文件、文字各方面做仔細推敲，已完成了第一階段要做的事情，接下來還有很多事情需要做，相信台積電、鴻海都會盡最大努力促成這件事。

行政院十八日宣布發函授權同意台積電及鴻海永齡基金會，直接向原廠或其代理商洽談購買各五百萬劑BNT德國原廠製造的疫苗，並且從原廠直接送抵台灣捐贈予政府。

羅秉成昨表示，經捐贈專案工作小組近日密集討論與合作，前天政府與兩捐贈單位已順利簽署完成開啟專案採購所必需的法律文件，以加速推動本捐贈專案採購的進程。

羅表示，政府已完成此階段承諾的協助事項，兩捐贈單位將接續完成採購與捐贈的相關工作，政府也會維持良好公私協力的合作關係，並予以必要協助。政府安排此一緊急的專案採購，感謝捐贈單位這段期間的努力，期望在良好的共同合作基礎上，能達成此項捐贈採購的目標。

總統蔡英文昨也在臉書表示，感謝台積電、鴻海永齡基金會、行政院、中央疫情指揮中心的夥伴們，經一週的密集會商討論，在共同努力下，讓專案計畫往前再踏出一步。

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