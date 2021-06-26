酈英傑駐台期間 台美關係「真進展」

美國在台協會（AIT）處長酈英傑七月即將離任，酈英傑任內是首位出席金門八二三砲戰活動的AIT處長。（取自美國在台協會臉書）

2021/06/26 05:30

〔記者彭琬馨／台北報導〕美國在台協會（AIT）處長酈英傑七月即將離任。回顧其在任三年，台美關係取得多項長足進展，最具代表性的首推美國國務院宣布放寬對台交往準則，讓台美的官方交往進一步檯面化、正常化；北美事務協調委員會也在其任內更名為「台灣美國事務委員會」；而第十一屆美台貿易暨投資架構協定（TIFA）暌違五年的復談，讓台美雙方在經貿上又取得實質進展。

官方交往檯面化、正常化

酈英傑二○一八年八月就任，這次是他第三度派任台灣，前兩次分別擔任領事官員、副處長。他在甫接任AIT處長時，曾提出「四個增進」，即增進台美安全合作、增進台美經濟與商業關係、增進台灣在全球社會的角色、增進台美人民的關係；酈英傑昨在獲頒「大綬景星勳章」致詞時說，他很高興在每項領域中都取得了「真進展」。

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檢視過去三年的台美關係，在政治上，美國國務院放寬對台交往準則，讓世界各地的台美官方互動進一步正常化；美衛生部長阿札爾、國務次卿柯拉克接連訪台，創下台美斷交後，訪台層級最高的內閣及國務院官員；酈英傑也首創進入我外交部與部長吳釗燮合開記者會、擴大舉辦全球合作暨訓練架構（GCTF），台美間的交流更上一層樓。

國防安全方面，近年美國對台軍售逐步常態化，軍售金額則創下新高，美國已通知國會的對台軍售金額近一七○億美元；台美雙方除簽訂「海巡合作備忘錄」外，酈英傑也成為首位出席金門八二三砲戰活動的AIT處長。

台美間在經貿領域取得的進展首推TIFA復談，為啟動相關經貿對談所舉辦的「經濟繁榮夥伴對話」也成為台美高層交流的重要平台；另方面，台積電承諾將在美國投資一二○億美元設立半導體晶圓廠，更加深台美雙方經貿往來的密切程度。

過去一年多，全世界歷經武漢肺炎疫情摧殘，台美在公衛的合作也進一步深化；台灣在疫情爆發初期，捐贈美國迫切需要的口罩，今年六月，美國則馳援台灣急切需要的疫苗，且數量由原先的七十五萬劑，追加到二五○萬劑。

美國近幾年積極關閉中國開設的孔子學院，台美設立的「台美教育倡議」則透過拓展台美之間的學術與教學交流，讓台灣成為能取代孔子學院的另一中文學習合作夥伴，同時也加速雙邊人員交流互動。

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