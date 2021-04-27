國務機要費除罪化修法 藍綠互槓

會計法第99條之1修法朝野爭點

2021/04/27 05:30

〔記者林良昇、謝君臨／台北報導〕國務機要費除罪化修法引發藍綠互槓，立法院國民黨團總召費鴻泰昨在立院司法及法制委員會對民進黨團總召柯建銘質疑「你相信吳淑珍閨密的發票嗎？」柯隨後在自己質詢時回問費「你相信馬英九特別費的發票嗎？」強調特別費和國務機要費同質性，這是歷史共業，不是藍綠問題。

費鴻泰三問柯建銘：

相信吳淑珍閨密的發票嗎

民進黨立委蔡易餘提出「會計法第九十九條之一條文修正草案」，財政委員會明將審查。司法及法制委員會昨邀總統府等機關就「從國務機要費擬修法除罪化並溯及既往，檢討清廉執政與司法正義」進行專題報告。

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費鴻泰質詢時問官員，是否相信前第一夫人吳淑珍的發票？審計部副審計長李順保答詢說，查核發現有異常，並移送高檢署和監察院；主計總處副主計長李國興則說，看法接近審計部。

柯建銘反問費：

相信馬特別費的發票嗎

在質詢結束前，費鴻泰發現柯建銘到委員會現場，便對柯喊話，連問三次「你相信吳淑珍閨密的發票嗎？」柯隨後在質詢時間反問「你相信馬英九當初特別費的發票是真的嗎？」指當初馬特別費發票用大發票把所有小發票蓋住，前北市府秘書余文就因為這樣偽造文書讓馬脫罪。

柯建銘表示，二○一一年當時央行總裁彭淮南走進他的辦公室，說幾乎要得憂鬱症，因為前檢察總長黃世銘在查彭的特別費，「九Ａ總裁要被貪污治罪條例起訴，何等天下大事？」他就和時任總統府秘書長廖了以聯繫，促成二○一一年特別費除罪化，讓六千五百人全面除罪。

蔡易餘指出，國務機要費歷史脈絡與特別費相同，有人批評這是為個案修法，但前總統陳水扁的國務機要費在更一審判決無罪，目前扁被執行的是龍潭案，與國務機要費無關。

柯建銘會後受訪時進一步說明，國務機要費就是特別費的性質，根據憲法平等原則，同樣行為也要有同樣刑責，歷史共業需轉型正義，這是制度性的問題，不是為阿扁解套，應該面對歷史真相，還給國務機要費一個公道。

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