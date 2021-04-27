釐清三中案錄音疑點 檢方出招傳馬「作證」

三中案已進入檢辯交互詰問證人的尾聲，檢方為釐清錄音疑點發動突襲，向法院聲請以證人身分傳喚前總統馬英九。（資料照）

2021/04/27 05:30

〔記者錢利忠／台北報導〕國民黨三中黨產案已進入檢辯交互詰問證人的尾聲，歷次開庭時，檢方均舉證時任國民黨主席馬英九涉嫌「主導賤賣」的會議錄音，馬雖否認干預交易，卻不爭執錄音內容；由於馬「被告」後始終對錄音內容保持緘默，檢方出奇招，首度聲請傳馬於五月十二日「作證」，釐清錄音內容。

馬「被告」後始終保持緘默

在法院調查證據的階段，被告若對犯罪事實有所爭執，為檢驗證人所述是否可信，檢辯雙方都可分別聲請傳喚證人問話，即「交互詰問」。不過，被傳喚的證人如果也是同案被告之一，為保障被告的緘默權，詰問事項可避開作證者本身所涉案件的細節；當被問到可能作證之人事後恐面臨刑事訴追的相關問題時，可選擇說明，也可以不說。

請繼續往下閱讀...

就三中案來說，被告除了馬英九，還包括當初受馬指示處理三中交易的中投公司前董事長張哲琛、前總經理汪海清等人。張、汪二人於檢方偵查或法院審理階段，雖然都不認為三中交易的過程有涉及賤賣等不法行為，但也坦言無法主導交易，並一致指馬才是最終決策者。

如今，檢方聲請傳喚馬英九作證，馬雖然可以迴避與其案件有關的問題，但若面對與同案被告張、汪二人有關的提問時，馬就有作證的義務。以檢方提交給法院的物證來看，對馬最不利的證據，莫過於馬曾於二○○六年三月十三日晚上，在國民黨中央黨部會議室內，親自主持三中買賣雙方協商會議的錄音。

該會議起源於當天早上買賣雙方談判破局，三中買家榮麗公司代表余建新要求時任國民黨主席的馬英九出面協調，進而促成這場攸關馬是否會成罪的關鍵會議、也是馬唯一被錄到與余建新親自碰面的會議。馬被錄到聽取賣方代表張哲琛、汪海清，與余建新等對於股權交易上的意見，馬另就雙方爭議之處，指示雙方的律師「想辦法」。

然而，始終否認主導交易的馬英九，卻從未在偵查庭或法庭上，就該次會議的錄音檔案表示意見。馬不是行使緘默權、就是不爭執錄音內容的證據能力，也因此不用當庭就錄音內容的疑點公開說明，形同避開檢方提示於法庭上的錄音內容等證據。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法