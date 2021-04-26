中國兩棲艦進駐南海 對我造成威脅 東沙海巡官兵 實彈射擊訓練

海巡署對東南沙之五大防務強化作為

2021/04/26 05:30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國首艘四萬噸級「○七五」兩棲攻擊艦「海南號」二十三日服役，並將隸屬南部戰區海軍，對我國位於南海的東沙、太平島防務構成考驗。駐守於東沙島的海巡署官兵昨日、下月二日進行實彈射擊訓練，海委會亦以強化情監偵、情報交流等舉措衛疆。立委、學者皆提醒，「海南號」具備快速登陸作戰能力，我方務必嚴陣以待。

中國國家主席習近平二十三日到中國海南省三亞軍港出席共軍軍艦「交接入列活動」，共有三艘軍艦正式成軍，其中以「○七五」兩棲攻擊艦「海南號」最受矚目。這艘排水量逾四萬噸的兩棲艦艇，傳可搭載三十架直升機、為數不明的登陸艇與裝甲車輛。除了「海南號」外，另二艘同型艦已下水。

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國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲昨受訪指出，「○七五」兩棲攻擊艦傳可運送三個加強營、兩個戰車加強連共二千餘名官兵，並運用氣墊登陸艇、直升機遂行「三棲」快速登陸作戰，已對南海諸國及我國東沙、太平島構成實質威脅。

民進黨立委王定宇也示警指出，「○七五」兩棲攻擊艦已測評一段時間，為中國兩棲登陸作戰首艘現代化艦艇；面對中共快速提升兩棲登陸戰力，台灣「不能不防」。

為落實南海諸島防務，駐守東沙島的海委會海巡署官兵表定於昨日、五月二日進行季度射擊訓練，以東沙島為中心向近海發射實彈。據了解，除了既有槍砲外，去年六月運抵東沙的「紅隼」反裝甲火箭亦有機會亮相。

海委會提五大強化防務作為

另針對東沙、太平島防務，海委會向立法院提交的書面報告揭示五大強化防務作為，包括：已與國防部訂定「因應戰時海巡署納入國防軍防作戰體系平戰轉換作業規範」；與國防部、國安局建立情報交流機制；會同國防部辦理各項精進措施、實施實彈射擊訓練；定期辦理「衛疆馳援」移地訓練及實兵驗證；派大型巡防艦執行「碧海專案」、運用小型艇結合雷達，強化海面船舶監控與應處等。

參加漢光兵推 派艦實兵演習

為因應中國解放軍海上威脅，書面報告也揭示，海巡署派員參加「漢光三十七號演習」整備會議、電腦兵棋推演；另也派遣船艦參與海軍實兵演習遂行戰術作為，驗證戰時武器加裝與實彈射擊成效。

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