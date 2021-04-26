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    首頁　>　政治

    接新職棄拚彰縣長？ 魏明谷：選戰耳語

    為民進黨披掛上陣，魏明谷以國策顧問身分勤跑基層，圖為他出席社頭鄉一場社區歌唱活動。（記者顏宏駿攝）

    為民進黨披掛上陣，魏明谷以國策顧問身分勤跑基層，圖為他出席社頭鄉一場社區歌唱活動。（記者顏宏駿攝）

    2021/04/26 05:30

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕2022年彰化縣長選舉還沒開打，民進黨內已經搶破頭，縣黨部主委邱建富全縣跑透透，前縣長魏明谷有意再次披掛上陣，兩人僵持不下，黨內點名立委陳素月、黃秀芳當「備胎人選」，各方勢力檯面下激戰，耳語四起。日前魏明谷接下總統府國策顧問一職，被傳成「這是小英顧及黨內和諧，對魏的安撫，魏明谷接受了，擺明棄縣長，當國策顧問。」對此，魏明谷昨天表示，這是選戰耳語放話，「國策顧問」是總統對他的肯定，「名銜」也讓他跑基層時更順手。

    魏明谷卸下台水公司董事長一職後，即在基層走動，他不諱言，就是要捲土重來再次挑戰王惠美，上月底接任總統府國策顧問，他說，這張聘書最大的意義是「國家志工」，國策顧問是由總統遴選及聘任，為無給職，對於國家大計，得向總統提供意見。

    就在他接任國策顧問後， 地方政壇傳言「這是小英對魏的安撫，不希望縣長選舉搞到地方分裂」。

    對此傳言，魏明谷昨天在社頭鄉參加活動時表示，國策顧問是總統借重他對地方的了解，給予適當的建言，可讓總統在掌握地方民瘼時不致脫節，他則可藉此職務深入了解基層民眾，這是選戰的耳語，他不會在乎，仍勤跑基層，「國策顧問」這個頭銜，讓他在拜訪地方時更順利，也感謝總統對他的肯定。

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