冷眼集》國民黨失去現代性

（資料照）

2021/04/26 05:30

記者鄒景雯／特稿

威權時代不必說，所謂槍桿子出政權，靠的是武力，民主化之後，在台灣要中央執政，有一個關鍵要素很重要，那就是「現代性」，哪個政黨是台灣現代性的代表，它就比較能取得領導國家的話語權，歷來屢試不爽。現代性，可以說是檢驗政黨發展趨勢的指標。

國民黨長期在台灣掌握了現代性的發言能力，是個無可諱言的事實，只是箇中原因不一而足，可能是國民政府遷台，帶來了整個菁英階層，在台灣獲得建設與表現的機會；可能是三十八年一黨獨大、戒嚴統治的累積，使其他政黨沒有相同的公平競爭條件；也可能是文宣與傳播部門強大，加上對媒體有計畫的控制與經營，因此形塑出相對於其他政黨的絕對優勢；更可能如同世界上其他民主轉型的國家一樣，政黨現代性的是虛或實，要在開放的環境下才能驗證，終究要回到「勝敗乃兵家常事」的正軌。

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國民黨幾乎做為現代性的代表，台北市「天龍國」的首都特色，正是一個具體表徵。這個地方的選民結構，一直被選舉專家認定是藍大於綠，國民黨在此所向皆捷，宛如築起了一道現代性的高牆，是其他政黨永遠也跨越不過的天險與障礙。然而，這個危不可攀的關卡，二○一四年開始被突圍而出，典型國民黨權貴代表的無敵艦隊，居然在此船覆員傷，失去台灣現代性的代表地位。兩年後，總統大選果然被民進黨奪回；四年後，二○一八年，國民黨同樣未能力挽狂瀾；於是二○二○年，民進黨再度如願勝出。

我們不會武斷地說，國民黨自此將日薄西山，但是正在競逐黨主席的國民黨人，至少應該告訴大家，他們發現了問題，也將採取對策解決問題。但是時至今日，檯面上叫得出名號的，沒有一個人把國民黨的左支右絀說得清楚，更無法交代：曾幾何時，現代性的代表為什麼被蔡英文給取代而去了？不論國民黨人要如何定義現代性的內涵，而他們哪一個人可以自稱是形象鮮明的現代性代表？

近些年，國民黨不要說失去了現代性，甚至根本可以說是「老土」到了極點。這裡講的土，若是鄉土的土，還有一定的文學性、民俗性、傳統性；國民黨的「土」，是脫離了這塊土地，跑去與封建的，教條的，部落的所謂秩序，相與取暖。看似呼群保義，內聚力強大，實則強弩之末，與台灣的年輕世代愈來愈格格不入，簡直找不到未來可言。就怕國民黨裡有為數不少的人，錯把夕陽看成是日出，以為前途仍是一片光明，那麼就連回頭的可能性都已渺茫。

國民黨正為黨權之爭開始起跑，我們就來等等看，有沒有哪號人物可以把國民黨的困境看透說透，下一步才有機會思考應該如何重返制高點。

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