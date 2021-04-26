藍黨魁之爭 「合」聲響起

國民黨主席江啟臣。（記者歐素美攝）

2021/04/26 05:30

〔記者林良昇、許國楨、歐素美／綜合報導〕國民黨主席七月改選，黨主席江啟臣、前主席朱立倫、智庫副董事長連勝文皆可能參選，情勢詭譎，黨內則是「合」聲響起來。據了解，就算江已表態參選，朱陣營甚至認為江仍有不選的可能，有合作空間；連昨則在受訪時表示，願考量二○二二年選戰而合作。

國民黨各陣營對黨魁選舉持續佈局，已表態競選的江啟臣藉由推動公投、啟動簽書會，全台走透透；朱立倫透過公開公益活動走遍南北，並大量私下拜會地方頭人；連勝文則參加最基層黨員的座談會；韓國瑜除透過「韓先生來敲門」維持強大聲量，也開始展開請益行程。

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據透露，在黨魁選舉，藍營地方要角對各陣營大多持開放態度，導致江、朱、連、韓各陣營都自認獲得不少的黨員支持，但選票流向到正式攤牌之前都還是撲朔迷離。

各陣營拜會地方要角時皆發現，藍營地方對江啟臣領導能力確有質疑，甚至江抱怨無法見美方特使團的事件，也讓地方懷疑江被同時和美、中斷線；但藍營地方也擔憂若因黨魁選舉競爭自傷，未來難團結，因此出現「促合」聲音。

基層促朱江會

由於韓國瑜是否參選是最大變數，地方系統於是敦促朱立倫與江啟臣「談一談」；就算江已表態要競選黨主席，有朱陣營人士認為，若江陣營發現黨內支持不如預期，在正式登記前，江仍有不選的可能。

連陣營人士則表示，連勝文參選的機會高，但對於合作一直都是保持開放態度，只要認同連提出的專職黨主席、黨務中立、利益迴避等主張，連不是不能支持誰。

連勝文昨天在台北市出席基層黨員座談時也提到，他對合作抱持開放態度，基層很多人對二○二二年選舉有很多期望及憂慮，他願意為促進黨的團結、特別是二○二二年選戰的考量而尋求合作。

江啟臣昨天在台中市舉辦新書「破浪啟程」簽書分享會，並請來台中市長盧秀燕擔任神秘嘉賓。媒體詢問江啟臣是否為選黨主席布局？韓國瑜是否要選黨主席？江表示平常心面對，他跟韓國瑜溝通暢通，強調黨主席選舉只要是符合黨內民主機制的規定，有資格參與及表態參選的都尊重。

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