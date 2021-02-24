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    冷眼集》國民黨錯過了

    李登輝主政期間率領國民黨走上「本土化」路線，幾乎就要成功。（資料照）

    李登輝主政期間率領國民黨走上「本土化」路線，幾乎就要成功。（資料照）

    2021/02/24 05:30

    記者鄒景雯／特稿

    國民黨錯過，錯過了什麼？錯過了歷史很關鍵的轉折點，這個歷史的錯過，讓國民黨一誤至今，仍不敢面對國民黨生存發展的核心問題，這些年不論怎麼高談改革、闊論奮起，都僅能在一些小枝小節上打轉，根本無關宏旨，也改變不了整個黨下行的趨勢。

    最近，美國的時代雜誌把國民黨現任的黨主席江啟臣列為次世代百大人物，這個編輯政策非常饒富趣味。從TIME敘明的理由，不難理解其對這位四十八歲年輕主席主持亞洲極老政黨的「期許」，當國民黨主席選舉頻現「外卡」之際，頗有及時雨的玄機。問題是，自稱將為「造王者」的江啟臣，看透了多少國民黨的根本問題？

    國民黨的沉痾病灶，要從歷史中來找答案。其實，李登輝主政十二年，如何使國民黨在政治場域取得永續競爭的條件，一度幾乎將要成功，他的解決方案很清楚，就是把國民黨由原本的外來政黨蛻變為在地政黨，具體的步驟正是「本土化」。國民黨既有的勢力當然不是省油的燈，因此在其漫長的在位期間，歷經了多次激烈的權力鬥爭；而從結果來看，新國民黨連線離開了，陳履安離開了，林洋港與郝柏村也離開了，李登輝一路過關，算是所戰皆捷，中國國民黨距離台灣國民黨，可以說已經近在咫尺。

    不幸，這條順風路走到二○○○年，竟跌了一大跤。李登輝「看準」的接班人連戰在大選中慘敗，出局的連戰隨之對李登輝展開反撲，並且順利奪得了國民黨。同時，連戰的國民黨自此也走上了另一條岔路，與李登輝的本土化路線漸行漸遠，甚至在二○○五年前往北京，與中共總書記胡錦濤達成「連胡公報」，從此衍生大中國主義與親中代理人的政商掮客模式，不但使李登輝的本土化工程在國民黨內功敗垂成，也讓國民黨因此錯過了歷史的機遇。

    何以本土化的建構在國民黨內如此不堪一擊？連戰的背叛很是因素，他的出走中國，代表著本土菁英階層的鬆動甚至瓦解，使得國民黨內本土派的組成，只剩下地方派系之輩，例如江啟臣的岳家即屬之，這麼多年來，這些人始終在國民黨起不了領頭的作用，是不爭的事實。總的來說，不論是台籍世家或是基層派系，國民黨本土派基本上是業經高度馴化的一群，十二年顯然並不夠時間讓他們完成「變性」。這也是國民黨走到今天，愈走愈沒前路的罩門所在。

    或許有人會說，過去廿一年來，馬英九執政過八年，誰說國民黨沒機會？事實上，這是國民黨最後王孫的迴光返照，業已一次把外來政權的祖產燃燒殆盡。如果，國民黨的這一代人不面對這個問題，勇敢放下基本教義，國民黨不論再怎麼做，只會愈盤愈小，還會不斷遇到聲音比實力浩大的元老派，一再企圖要把國民黨拉回到過去，最後只好讓時間來解決一切。

    近來，被稱為次世代的江啟臣，據稱是為了搞好與年輕人之間的關係，開始玩起一些青年世代的議題，這些嘗試不能說不對，但是治標，不是治本。試想，一個被視為是「右統」的政黨，就算轉變為「左統」，能起多大的板塊作用？若真要扛起次世代的責任，是絕不能顧左右而言他，而不敢直指核心的。

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