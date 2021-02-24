王毅要美停止縱容台獨 美台同聲回嗆

外交部發言人歐江安昨回應，我國與其他國家的往來，中華人民共和國無權置喙。（記者呂伊萱攝）

2021/02/24 05:30

外交部︰我國與其他國家往來 中華人民共和國無權置喙

〔編譯陳成良、記者呂伊萱、陳鈺馥／綜合報導〕中國外交系統廿二日接連向美國拜登政府施壓。先是中國國務委員兼外長王毅要求恢復兩國正常往來，還警告華府勿干涉台灣事務，接著中國駐美大使崔天凱也在同一場合指稱，台灣、新疆和西藏議題就是中國的紅線，要求華府不得碰觸。不過美國反嗆，北京只是在規避各方對其行為的究責；我外交部也直言，我國與其他國家的往來，中華人民共和國無權置喙。

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美國務院反批北京「規避究責」

崔天凱在北京舉行的藍廳論壇開幕儀式上表示，有關台灣、新疆和西藏的議題是華府不得碰觸的北京紅線，美國必須清楚知道其對中政策的界線。在崔天凱發言之前，王毅也向拜登政府高喊「中美關係重返正軌」，呼籲撤除對中國商品加徵關稅，同時放棄所謂不理性打壓中國科技產業之舉。

王毅也敦促華府尊重中國核心利益，停止「抹黑」中國共產黨，停止干預北京內政，並停止「縱容」台獨分裂勢力。

美國國務院發言人普萊斯對此回應， 「他的說法反映出，中國持續傾向對自身掠奪性經濟作為、缺乏透明度、未能遵守國際協定、壓制普世人權等規避究責。」另外，白宮發言人莎琪被問及此事時也回嗆，美中之間是「強勁競爭關係」，不向北京示軟。

美國總統拜登日前曾透露，他在和中國領導人習近平的通話中提及香港、新疆及台灣問題，並強調美國不可能不為人權發聲，而中國也將為其侵犯人權的惡行付出代價。

外交部發言人歐江安昨直言，中華民國台灣是主權獨立的國家，不是中華人民共和國的一部分，這是事實，也是現狀；我國與其他國家的往來，中華人民共和國無權置喙。

對於王毅要美國停止縱容台獨，新任陸委會主委邱太三認為，兩岸交往幾十年的發展，大家對於一些名詞定義是不同調的，中方在談台獨的一些概念，在我國內本來就是眾說紛紜，「我想毫無問題，中華民國堅持這個國家主權和民主」，不了解王毅所說概念。

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