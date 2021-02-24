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    首頁　>　政治

    《下屆台中市議員布局》時力拚提名8席 綠營擬不逾35席

    2021/02/24 05:30

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕距離明年市長及市議員選舉只剩1年多，時代力量台中市黨部主委表示，將朝8席努力；而面對小黨挑戰，民進黨台中市黨部主委李天生表示，民進黨確實面臨小黨挑戰，將會被瓜分選票，雖然會提名過半數約33席，但是會向黨中央建議保守提名，提名人數不能超過35席。

    中市議會共65席議員，民進黨台中市黨團成員有26席，時代力量明年傾向提名8席，而基進黨有壯大之勢，可能會提名市議員人選，且一旦提名，可能搶攻深綠選票，時代力量則可能搶下淺綠與中間選票，民眾黨則是藍綠都有票，因此民進黨票源會損失一些。

    李天生表示，選票有被瓜分的疑慮，他會向黨中央建議採取保守提名，不過，民進黨還是會提名過半33席，但不會超過35席。

    退休的旅美牙醫師洪錦鈺於去年9月就任時代力量台中市黨部主委，2022台中市議員的佈局，目前已確定由本屆參選南屯區市議員、以8票之差落選的前黨秘書長吳佩芸再次角逐，而曾選西屯區失利的台中市黨部執行長簡嘉佑，及立委陳椒華台中服務處的東南區主任梁碩文等年輕人，也將進行評估後安排投入適當的選區參選，洪錦鈺表示，會朝台中市提名8席的方向努力。

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