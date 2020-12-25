就職2週年 王惠美期中考 民進黨批不及格 國民黨給80分

民進黨彰化縣議會黨團和彰化縣黨部給王惠美期中考分數打了不及格，黨團高舉「會沒」和「730個嘸採工」標語，表達對施政無方的不滿。（記者張聰秋攝）

2020/12/25 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣長王惠美任期過半，昨（24）在社頭鄉舉辦就職2週年記者會，但民進黨團和縣黨部給王惠美「期中考」分數打了不及格，並抨擊她只忙著跑攤，施政滿意度吊車尾，對綠能光電不友善，造成人口流失；但國民黨團則給80分，盼王惠美持續完成重大建設，繼續替年輕人鋪路。

綠營：施政無方 滿意度墊底

民進黨團議會總召李成濟、縣黨部主委邱建富昨在縣黨部開記者會，抨擊王惠美施政無方，彰化怎麼會好？縣議員王國忠、賴澤民、江熊一楓等人高舉「王會沒」的標語，拿出「730個嘸採工」海報，表達對施政的不滿。

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李成濟表示，王惠美砍斷前朝推動的綠能建設，害得外商投資潮在國內大爆發，連斗六工業區也有10多家外商投資，彰化縣卻被獨漏。而彰化縣近年人口已減少1萬多人，許多彰化人在台中市買房，人口一直外流。

賴澤民則指出，王惠美什麼都「會沒」，選前喊著要找回彰化人的光榮，上任後讓彰化人顏面無光，不但施政滿意度墊底，且欠缺施政主軸，選前喊出彰南捷運一事，根本是欺騙的縣民！

藍營：建青年住宅 年輕人有感

身兼國民黨彰化縣黨部主委的縣議員張錦昆表示，王惠美在彰化縣興建第1處青年住宅，更讓年輕人有感，建設都有起步和開頭，黨部給縣長打80分希望繼續完成重大建設。縣議員曹嘉豪指出，彰化縣非直轄市，縣庫都是仰賴中央統籌分配稅款，要看中央的臉色，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌來彰化，王惠美都以禮相待，光財政紀律守緊荷包這一點，可以給王惠美75分。

對綠營批評，縣府不願表示意見。藍營全力護航，強調縣府開源節流有道，財政紀律上軌道，王惠美很用心持家。

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