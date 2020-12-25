就職2週年 王惠美期中考 民進黨批不及格 國民黨給80分
〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣長王惠美任期過半，昨（24）在社頭鄉舉辦就職2週年記者會，但民進黨團和縣黨部給王惠美「期中考」分數打了不及格，並抨擊她只忙著跑攤，施政滿意度吊車尾，對綠能光電不友善，造成人口流失；但國民黨團則給80分，盼王惠美持續完成重大建設，繼續替年輕人鋪路。
綠營：施政無方 滿意度墊底
民進黨團議會總召李成濟、縣黨部主委邱建富昨在縣黨部開記者會，抨擊王惠美施政無方，彰化怎麼會好？縣議員王國忠、賴澤民、江熊一楓等人高舉「王會沒」的標語，拿出「730個嘸採工」海報，表達對施政的不滿。
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李成濟表示，王惠美砍斷前朝推動的綠能建設，害得外商投資潮在國內大爆發，連斗六工業區也有10多家外商投資，彰化縣卻被獨漏。而彰化縣近年人口已減少1萬多人，許多彰化人在台中市買房，人口一直外流。
賴澤民則指出，王惠美什麼都「會沒」，選前喊著要找回彰化人的光榮，上任後讓彰化人顏面無光，不但施政滿意度墊底，且欠缺施政主軸，選前喊出彰南捷運一事，根本是欺騙的縣民！
藍營：建青年住宅 年輕人有感
身兼國民黨彰化縣黨部主委的縣議員張錦昆表示，王惠美在彰化縣興建第1處青年住宅，更讓年輕人有感，建設都有起步和開頭，黨部給縣長打80分希望繼續完成重大建設。縣議員曹嘉豪指出，彰化縣非直轄市，縣庫都是仰賴中央統籌分配稅款，要看中央的臉色，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌來彰化，王惠美都以禮相待，光財政紀律守緊荷包這一點，可以給王惠美75分。
對綠營批評，縣府不願表示意見。藍營全力護航，強調縣府開源節流有道，財政紀律上軌道，王惠美很用心持家。