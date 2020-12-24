立院初審通過》嚴懲中國盜砂船 最重關7年罰1億

中國抽砂船近年頻越界盜採我國海域砂石，立法院昨修法初審通過，最高可處七年有期徒刑，得併科一億元罰金。（海巡署艦隊分署提供）

2020/12/24 05:30

〔記者吳書緯／台北報導〕中國抽砂船近年頻越界盜採我海域砂石，破壞我國生態環境，立法院內政、外交及國防、經濟委員會聯席會議昨初審通過「中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法第十八條修正草案」，增訂未經許可，以船舶或其他機械設備方式，在中華民國專屬經濟海域及大陸礁層採取土石者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新台幣一億元以下罰金。

海巡驅離 已耗六億油料費

由於現行沒收船隻或機械設備不易拍賣及保管問題，草案也增列規定，供犯罪用的船舶或其他設備，經判決沒收確定，得視個案情節需要拍賣或變賣，或專案報准無償留供公用、廢棄或為其他適當方式處置。

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針對沒收的中國抽砂船，民進黨立委羅美玲質詢時表示，法務部次長蔡碧仲曾建議沒收的抽砂船可做國軍「靶船」；海委會副主委兼海巡署長莊慶達允諾，這會是未來選項之一。

民進黨立委賴瑞隆引用海巡署資料指出，海巡署今年一到十一月驅離中國海砂船三千九百六十九艘次，去年則是六百艘次，前年七十一艘次，從驅離艘次增加顯見中國抽砂船數量大到很可怕，詢問莊慶達海巡署驅離中國抽砂船所耗費的成本和預算。

莊慶達表示，目前已耗費新台幣六億元的油料費；過去中國抽砂船是在金門海域，後來是在澎湖海域的台灣灘，今年則集中在馬祖海域。莊也指出，已部署海巡艦二十四小時在盜砂熱區，若有中國盜砂船立即驅離、有違規就立即取締，並與中國執法單位啟動兩岸共同執法。

多位立委質詢時，不約而同秀出民眾十月底搭機降落馬祖時，所拍攝到「密密麻麻」的中國抽砂船照片；莊慶達澄清，圖片裡的船舶，是包含抽砂船、運砂船，以及包含等待進入閩江口的貨船，不全然都是抽砂船，且都在我國六千公尺禁限制水域外。

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