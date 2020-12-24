馬英九愛將淪階下囚》賴素如確定入獄 林益世還有一關

馬英九愛將林益世，因爐渣收賄案衍生的財產來源不明罪而鋃鐺入獄，目前已假釋，但收賄案尚未定讞。（資料照）

2020/12/24 05:30

〔記者張文川／台北報導〕國民黨前台北市議員賴素如因太極雙星收賄案，昨被判刑七年六月定讞，近期即將入獄。具律師資格的賴素如，過去是前總統馬英九的主力愛將，馬先前多件訴訟戰都由她出馬，若未因收賄案落馬，在黨內前途一片看好。馬英九的另一愛將林益世，也因爐渣收賄案衍生的財產來源不明罪而鋃鐺入獄，目前已假釋，但收賄案尚未定讞。兩位馬時代備受矚目的明日之星，都敗於一個「貪」字。

林益世假釋 收賄案尚未定讞

賴素如收賄的關鍵數字是「一、三、六」，透過白手套彭建銘向太極雙星負責人程宏道索賄一千五百萬元，宣稱要收買五位重量級市議員，每人要價三百萬，彭殺價至一千萬，賴要求先收前金一百萬，通過二讀收三百萬，通過三讀再收尾款六百萬。但在送入一讀前，賴向彭宣稱「郝龍斌想要壓下來」，要求程加碼五百萬才買得動。但賴素如收取前金一百萬之後，全案就東窗事發。

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林益世的終極密碼則是「三、三、二三」，在立委任內協助地勇公司爭取中鋼旗下子公司的轉爐石、爐下渣契約，收受地勇負責人陳啟祥六千三百萬元，又在行政院秘書長任內涉向陳索賄八千三百萬元，並被錄下要求分三期各收三千萬、三千萬、二千三百萬元的對話，但尚未取款，即被陳啟祥爆料公開錄音檔「一刀斃命」。

賴素如一審判刑十年、二審九年、更一審七年半。更審認為賴素如嚴重破壞官箴，損及公務員廉潔自持形象，考量她素行良好、有正當職業，且事後已將一百萬元賄款退還給彭建銘，故改判七年半，但判決中未說明量刑為何比前審輕。

林益世涉收賄六千三百萬的部分，一審依公務員恐嚇得利罪判刑五年半，二審依違背職務收賄罪重判十二年，目前在高院更審中。被控索賄八千三百萬及洗錢方面，一、二審都判無罪，確定無罪；一千八百三十萬元財產來源不明罪，則於前年八月被判刑二年定讞，隔月入監。

今年四月林益世假釋出獄，高院更審庭為了確保後續審判與執行，裁定林五千萬元交保，限制住居於鳳山戶籍地，限制出境出海、每週一至警局報到迄今。

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