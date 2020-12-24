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    還原馬開放美牛時抗爭過程》柯建銘：民進黨只有昨是今是

    美牛開放大事紀

    美牛開放大事紀

    2020/12/24 05:30

    〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院今將處理美豬相關議案，朝野皆甲動備戰。民進黨團總召柯建銘昨還原二○○九、二○一二年朝野大戰美牛開放過程，強調「民進黨沒有昨是今非，只有昨是今是」，當年是因狂牛症反美牛，並非反萊牛，一切以國家整體利益及人民健康為最大考量。

    柯建銘表示，二○○九年十月廿三日，馬英九政府與美國簽訂「台美牛肉議定書」，全面開放三十個月齡以下帶骨牛肉及其產品，「可說是全牛開放」，且衛生署「從預告到實施共十天」，舉國譁然、反對聲浪四起。

    柯說，當時民進黨主席蔡英文回應時即要求修法、重啟談判；在民進黨立委佔領主席台後堅持修法；後因選舉結果對國民黨不利，國民黨遂同意民進黨提出的修法版本，即雖非疫區但近十年有發生狂牛症國家、敏感部位全面禁止進口。他說，「這是歷史真相」，當年所有學者專家、民團與台灣人民都支持民進黨主張，甚至國民黨立委也「起義來歸」，否則當年民進黨僅有區區廿七席立委，如何修法成功？

    柯也還原二○一二年反萊牛的情況表示，民進黨清楚馬英九要開放萊牛，但認為須要求馬政府以符合國際標準修訂食管法，而非僅以行政命令或空白授權的修法；期間民進黨團發動史上首次夜宿議場五天四夜、長達一二○小時抗爭，在國際標準尚未出爐前，不讓馬強行通過未取得國際標準的食管法。

    柯也說，待七月五日CODEX標準公布後，民進黨同步回應，只同意採國際標準、與國際同步，因「民進黨曾經執政，也會重返執政，需考慮國際經貿原則，不能一直站在美國對立面」，二修食管法因此和平落幕。

    柯也向國民黨喊話強調，國民黨曾決議要求台美建交助台灣加入聯合國，也曾決議指台海有事要敦促美軍協防；另一方面又非理性指稱美豬是毒豬，「戰略思維到底是什麼？」呼籲國民黨勿當「政治神風特攻隊」。

    若做不夠好「說道歉也是心中的話」

    柯建銘說，若民進黨有溝通不良之處，乃至做得不夠好的地方，還懇請國人能見諒，「說道歉也是心中的話」，我們還需攜手迎向國家未來的挑戰！

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