預算只審1/3 高雄市議會下月加開臨時會

昨天是市長陳其邁（中）56歲的生日，議長曾麗燕（左四）、副議長陸淑美（右三），準備蛋糕幫他慶生。（記者葛祐豪翻攝）

2020/12/24 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市議會第三屆第四次定期大會，昨天在議長曾麗燕敲槌下閉幕，由於昨天是高雄市長陳其邁56歲的生日，議員也祝他生日快樂，但議會總預算審不完，陳其邁恐怕快樂不起來，明年1月中上旬得加開臨時會，對市政推動將造成若干影響。

昨天是市議會第三屆第四次定期大會，最後一天的議程，上午仍進行報告事項，上午11點多，陳其邁與各局處長進入議場列席，由曾麗燕敲槌，宣布本會期結束。

請繼續往下閱讀...

曾麗燕表示，第四次定期大會的任務仍尚未完成，還是跟各位議員說聲「大家辛苦了」，謝謝陳市長及市府團隊，積極配合本次定期大會的召開，也感謝全體議員善盡職責、認真問政、捍衛市民權益。

曾麗燕隨後敲槌，宣布本會期散會，台下議員不分藍綠，響起「市長生日快樂」的聲音。

昨陳其邁生日 議會備蛋糕慶祝

陳其邁今年56歲，他對過生日一事相當低調，因昨天也是曾麗燕的農曆生日，議會中午特別在餐廳擺桌，準備生日蛋糕祝陳其邁生日快樂，並進行府會交流。

藍營動輒清點人數 共10度流會

不過，陳其邁的56歲生日，恐怕快樂不起來，因高雄市議會第三屆第四次定期大會，藍營動輒提議清點人數的「額數」問題，導致總預算二、三讀時，共10度流會，總預算只審了約1/3，預定於明年1月中上旬加開臨時會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法