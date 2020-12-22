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    爭取駐外館處正名 我方「鴨子划水」

    駐美代表處辦公大樓（中央社檔案照）

    駐美代表處辦公大樓（中央社檔案照）

    2020/12/22 05:30

    〔記者呂伊萱／台北報導〕美國眾議院近來先是「中國任務小組」於十月份報告中建議行政部門，應允許我駐美代表處正名為「台灣代表處」；上週再有七十八位眾議員聯名致函國務卿倡議此案，外交部昨證實更名案「進行中」。涉外人士說，我方一直在爭取正名，也才能反映台美關係現實。

    我國國際情勢特殊，駐外館處和外國駐台使館名稱在與各國協調下，存在多種稱呼形式，除友邦使用國名加上大使館外，以「台北」加上駐在國名稱的「經濟文化辦事處」最為常見，或「台北」加上駐在國首都組合，或僅稱「台北貿易辦事處」等。

    我駐美十三個外館，名稱均為駐在城市加上「台北經濟文化辦事處」。此名稱源於台美斷交後，雙方互設「美國在台協會」與「北美事務協調委員會」，我駐美大使館也改稱「北美事務協調委員會駐美國辦事處」。直到柯林頓政府一九九四年檢討對台政策後，再次更名為「駐美國台北經濟文化代表處」，各館一同更名、沿用至今。

    台灣近年正名工作漸有斬獲。例如日本於二○一七年將駐台機構交流協會正式更名為「日本台灣交流協會」，被視為台日關係實質升溫的正面跡象。我國對日代表機構「亞東關係協會」後也改名為「台灣日本關係協會」，在機構名稱中納入「台灣」；惟「台北駐日經濟文化代表處」尚未改動。

    台美去年也取得共識，五月時將「北美事務協調委員會」更名為「台灣美國事務委員會」，首度在對美事務機構名稱中對等納入「台灣」。此後民間、學界為駐美代表處「正名」的呼聲就不斷。

    涉外人士指出，外館正名順理成章，目前也有爭取的空間。在外館名稱中納入台灣、去掉經濟文化等功能性字眼，能反映台美關係深化廣化的現實，很多人對此抱有期待。該人士說，更名一直是外交工作努力的方向，也一直都嘗試和美方討論、試探美方看法，先從國會尋求支持就是策略之一。

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