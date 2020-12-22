（台北）綠營明天討論「吳怡農條款」 基層論戰

2020/12/22 05:30

刪地方主委選舉入黨2年限制？

〔記者郭安家／台北報導〕民進黨台北市黨部主委難產，明天黨中央將再討論是否修「黨職人員選舉辦法」，刪除地方黨部主委選舉須入黨滿2年限制，被指為民進黨智庫副執行長吳怡農量身打造接任主委的「吳怡農條款」，吳日前已表示「黨內比我有經驗的前輩很多，一定有比我更適任的人」；但仍在基層引發討論，有人支持吳入主黨部，也有基層認為修規不要因人設事，預料週三將再引發論戰。

市黨部︰想了好幾套劇本

對此，民進黨台北市黨部表示，對於主委選舉已經想了好幾套劇本，甚至有規劃12區或6區投票的方案，未來就等黨中央指示方向後，即可進行主委選舉行政作業。

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民進黨中常委陳茂松呼籲，別讓此辦法修改案被解讀成「吳怡農條款」，吳沒那麼偉大，不要因人設事，若要修改辦法，應修改全部被選舉人規定，包括主委、評召等選舉，不要因單一選舉人而修改辦法，否則這對吳怡農等某些人也不公平；很遺憾，這次修法時間緊迫，也沒訂落日條款，本週三將開會討論，提出相關意見。

有人籲勿因人設事 制度較重要

有民進黨基層也反映，制度比較重要，不要因人設事，想到什麼就改什麼，黨希望多讓年輕人參與黨務是好事，要修改地方黨部主委選舉資格也ok，但別為了一個職務修改整套辦法，不要為了吳怡農而改辦法，這對吳怡農也不好。

有人支持吳怡農 可號召年輕人

但也有基層表態支持吳怡農，指吳有領袖特質可推動黨務改革，也有優勢可號召大量年輕人，更有選戰經驗，也許吳基層經驗沒有資深參選人豐厚，但黨部幹部都有經驗可補足；該人士說，黨職人員選舉辦法修改，其實是因連江縣等新創黨部，新入黨者受限規定無法參與黨務，民進黨要掌握年輕民意，首都黨部更要年輕化，納入新人。

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