吳介民：明年香港可能沒選舉了

中研院研究員吳介民（左二 ）表示，香港明年可能不會有立法會選舉了。（記者蔡文居攝）

2020/12/21 05:30

〔記者蔡文居／台南報導〕自從中國在香港強加實施國安法後，情勢每況愈下，中研院社會學研究所研究員吳介民昨天表示，香港立法會可能明年不會有選舉了，中共透過民主手段無法掌握香港，絕不會辦理選舉，香港的白色恐怖時期，現在才進入慘烈。

民進黨中國事務部巡迴全國舉辦「壯大台灣國家就安全」座談會，台南場昨天舉行，由吳介民主講「香港情勢與台灣安全」，民進黨副秘書長林飛帆擔任主持人，陸委會副主委邱垂正、台灣公民陣線副秘書長江旻諺參與座談，民眾出席及發言相當踴躍。

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邱垂正表示，香港和台灣唇齒相依，雖然現在香港情勢嚴重，且持續惡化，我們也曾經歷過和香港現在一樣的低潮，台灣的經驗可讓他們看到曙光而不放棄希望。台港共同追求的基本價值，一樣是自由民主人權法治，但我們堅守的有一樣香港沒有，那就是「主權」，「沒有確保主權，基本權利就沒辦法確保。沒有基本權利，幸福、尊嚴和安全就無法確保。」

民眾提問，香港明年九月還有立法會選舉嗎？吳介民回應，可能會沒有，選下去可能對中共不利。去年區議會選舉，民主派得到六成選票，建制派這麼大力動員卻只有四成選票；如果是立法會選舉，中共能拿幾票？透過民主手段，中共無法掌控香港民意的話，絕不會辦理選舉，可能香港的白色恐怖時期，現在才進入慘烈。

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