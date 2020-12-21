為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    吳介民：明年香港可能沒選舉了

    中研院研究員吳介民（左二 ）表示，香港明年可能不會有立法會選舉了。（記者蔡文居攝）

    中研院研究員吳介民（左二 ）表示，香港明年可能不會有立法會選舉了。（記者蔡文居攝）

    2020/12/21 05:30

    〔記者蔡文居／台南報導〕自從中國在香港強加實施國安法後，情勢每況愈下，中研院社會學研究所研究員吳介民昨天表示，香港立法會可能明年不會有選舉了，中共透過民主手段無法掌握香港，絕不會辦理選舉，香港的白色恐怖時期，現在才進入慘烈。

    民進黨中國事務部巡迴全國舉辦「壯大台灣國家就安全」座談會，台南場昨天舉行，由吳介民主講「香港情勢與台灣安全」，民進黨副秘書長林飛帆擔任主持人，陸委會副主委邱垂正、台灣公民陣線副秘書長江旻諺參與座談，民眾出席及發言相當踴躍。

    邱垂正表示，香港和台灣唇齒相依，雖然現在香港情勢嚴重，且持續惡化，我們也曾經歷過和香港現在一樣的低潮，台灣的經驗可讓他們看到曙光而不放棄希望。台港共同追求的基本價值，一樣是自由民主人權法治，但我們堅守的有一樣香港沒有，那就是「主權」，「沒有確保主權，基本權利就沒辦法確保。沒有基本權利，幸福、尊嚴和安全就無法確保。」

    民眾提問，香港明年九月還有立法會選舉嗎？吳介民回應，可能會沒有，選下去可能對中共不利。去年區議會選舉，民主派得到六成選票，建制派這麼大力動員卻只有四成選票；如果是立法會選舉，中共能拿幾票？透過民主手段，中共無法掌控香港民意的話，絕不會辦理選舉，可能香港的白色恐怖時期，現在才進入慘烈。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    薛瑞福建議拜登政府美艦訪台 學者：鞏固台美既有交流才務實
    2020/12/21 05:30

    薛瑞福建議拜登政府美艦訪台 學者：鞏固台美既有交流才務實
    中國山東號航經台海 我機艦監控
    2020/12/21 05:30

    中國山東號航經台海 我機艦監控
    潛艦國造增水下戰力 我「紅區裝備」將全到位
    2020/12/21 05:30

    潛艦國造增水下戰力 我「紅區裝備」將全到位
    招募留營成效佳 國軍動支7.7億預備金
    2020/12/21 05:30

    招募留營成效佳 國軍動支7.7億預備金
    索馬利蘭總統接見我駐索代表
    2020/12/21 05:30

    索馬利蘭總統接見我駐索代表

    【投資診斷】國人4大投資症狀 存投組幫你解
    政治今日熱門
    印尼拋移工零付費 傳台印本週進行首場談判
    2020/12/20 08:49

    印尼拋移工零付費 傳台印本週進行首場談判

    農牧用地驚見蓋超商 苗縣府2度要求停工
    2020/12/20 10:32

    農牧用地驚見蓋超商 苗縣府2度要求停工

    侯友宜女校體驗實習家庭課 手作耶誕大餐
    2020/12/20 10:11

    侯友宜女校體驗實習家庭課 手作耶誕大餐 影片

    陸軍105榴砲射擊砲口出現神祕煙圈 網友戲稱：傳聞中的波動砲？
    2020/12/20 10:08

    陸軍105榴砲射擊砲口出現神祕煙圈 網友戲稱：傳聞中的波動砲？

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播