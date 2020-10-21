自由日日shoot》紅色滲透！在台佈建「親中統治聯盟」

中共正在台灣打造「親中統治聯盟」，對台滲透領域涵蓋政黨、政治人物、商界、媒體、學界、民間組織及宗教團體等。（資料照）

2020/10/21 05:30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國印太司令部公布我國前國安局副局長陳文凡去年十月赴美智庫演說內容，顯示中國運用多重手段對我國滲透。陳在演說中提及，中共過去數十年內持續對台進行統一工作與滲透，並與台灣廿四個企業、媒體、代表建立廣泛聯繫，且至少廿二個親中組織、政黨拓展和台灣地方人士、商界與媒體的網絡，其中更有涉及組織犯罪者。

陳文凡：中與24團體 廣泛聯繫

對於陳文凡所言樣態，據透露，我方情報單位等都有掌握相關狀況。

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陳文凡已退伍並卸下職務。他在去年十月以國安局中將副局長身分訪美，受邀到美國智庫「詹姆士敦基金會」參與探討中國國防、國安相關議題，並在去年十月十五日發表演說。由美國印太司令部支持的「印太防務論壇雜誌」（Indo Pacific Defense Forum magazine）於今年八月三日發布演說內容。

根據美軍公布內容，陳文凡表示，中國國家主席習近平曾明確表示，復興中國不能在無法「收復」失土的情形下發生，並設定二○四九年為解決「台灣問題」最終期限。而習去年一月發表的「習五點」，成為中國對台政策的指引，並使中國解放軍對台脅迫與孤立、滲透與顛覆、散布假訊息、網路行動等。此外，在二○一八年起要求非政府組織、私人部門等把台灣名稱上加註中國，旨在消除台灣主權的印記。

陳文凡表示，中國近幾十年來不斷進行統一工作並滲透台灣，已達廣泛、深厚的地步，完全發展海峽兩岸地方政府間的完整網絡，並與台灣廿四個企業、媒體、代表建立廣泛聯繫，至少有廿二個親中組織或政黨，確定其中包含涉及組織犯罪者，並拓展和台灣地方人士、商界與媒體的網絡。

親中媒體、網紅呼應中共

陳文凡說，中國網軍自二○一六年至二○一九年七月，針對台灣國防、海外、醫療等發起二萬一千次以上攻擊，多數透過中繼站進行。二○一八年起透過自媒體、社群媒體等欲影響台灣輿論，更有親中媒體、網紅呼應中共發出的訊息，對台灣應對能力構成挑戰。

對於中國威脅，陳文凡提及，我國已透過軍購、修改法律、強化整合情報組織與闢謠工作，也感謝世界各地志同道合的夥伴，未來也值得考慮在美國支持下，使台灣和志同道合的國家組成區域性的網路安全聯盟。

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