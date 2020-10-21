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    首頁　>　政治

    萊豬攻防一個月 國民黨支持度輸更多

    行政院長蘇貞昌昨第四度受邀至立法院院會進行施政報告，但國民黨團持續杯葛議事。（記者謝君臨攝）

    行政院長蘇貞昌昨第四度受邀至立法院院會進行施政報告，但國民黨團持續杯葛議事。（記者謝君臨攝）

    2020/10/21 05:30

    國民黨智庫十月民調

    〔記者林良昇／台北報導〕國民黨因萊豬議題在立法院攻防一個月，行政院長蘇貞昌昨更因藍營第四度杯葛而無法上台施政報告。不過，依國民黨自家智庫十月份民調顯示，相較九月份，各政黨的政黨支持度幾乎無影響，甚至國民黨支持度落後民進黨微幅擴大。藍營內部參考民調也顯示，雖受萊豬議題影響，蔡英文總統滿意度仍高達六成，蘇貞昌也有近五成滿意度。

    蔡滿意度高達六成 蘇近五成

    國民黨智庫國家政策研究基金會昨公佈十月份時事議題民調報告，調查各政黨支持度。十月份民調民眾表態率較九月份提升，國民黨支持度從廿．九％上升至廿二．四％；民進黨從廿六．七％上升至廿八．七％；台灣民眾黨從七．五％上升至八．八％；時代力量從四．八％微降到四．四％。

    在民進黨與國民黨的支持度差距上，相較於九月份國民黨落後民進黨五．八個百分點，十月份國民黨落後民進黨增至六．三個百分點。萊豬議題在立院攻防約一個月，國、民兩黨支持度差距反而些微擴大。

    民調顯示，有六十五．九％民眾反對萊豬進口，僅十八．五％贊成。但十月份藍營內參民調顯示，民眾對蔡總統滿意度高達六成，萊豬議題讓蘇的滿意度跌破五成，但仍有四十九％；顯示萊豬開放對蔡政府整體民調影響有限。

    國民黨立委陳以信認為，兩黨支持度差距沒有外界想像的大，國民黨要持續努力回應民意，相信會越來越得到民意支持。

    媒體詢問，國民黨立委杯葛蘇貞昌到立院施政報告，似乎沒有獲得民眾共鳴？國民黨立委謝衣鳯對此表示，立委也很希望在院會質詢蘇和行政官員，但現在美國總統選舉結果未定，請行政院暫緩研議開放萊豬進口，才是為台灣民眾著想的作為。

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