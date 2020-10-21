關切中國對台威脅 德國會首邀我官員視訊對話

德國國會人權委員會十九日舉辦會議，討論台灣安全局勢和防疫措施，邀駐德代表謝志偉（左二）參加。（駐德代表處提供）

2020/10/21 05:30

〔政治中心／綜合報導〕德國國會十九日以台灣安全局勢和防疫措施為題召開會議，更首度邀請外交部次長曾厚仁、陸委會副主委邱垂正、數位政務委員唐鳳等資深官員視訊與會，朝野議員關注中國對台威脅。

駐德代表謝志偉也參加會議，並向媒體表示，這是德國國會第一次以類似公聽會的方式舉行會議，並邀請台灣官員參與，具有重要象徵意義。

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德國國會人權與人道救援委員會原規劃九月底訪台，但因疫情取消，十九日以台灣安全局勢和防疫措施為題召開會議，除邀謝志偉致詞外，外交部次長曾厚仁、陸委會副主委邱垂正、數位政務委員唐鳳、立法院外交國防委員會立委羅致政也透過視訊參與，德國現場有多位德國朝野議員出席。

綠黨黨團人權事務發言人包瑟強調，鑑於中國升高軍事威脅，德國有必要與台灣高層代表對話。北京對香港的血腥鎮壓是警訊，台灣需要更多堅守法治和人權的國家支持。

另外，英國國貿部副部長韓斯（Greg Hands）今、明兩天將進行線上虛擬訪問台灣活動。英國在台辦事處表示，韓斯今天將見證台英簽署英語教育合作意向書，他明天與經濟部政次陳正祺共同主持第二十三屆台英經貿對話會議，虛擬訪問期間也將主持交流會議，啟動台英先進半導體合作。

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