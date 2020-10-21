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    首頁　>　政治

    對岸若不承認中華民國 林為洲：兩岸斷絕 沒什麼好講

    立法院國民黨團總召林為洲20日表示，如果對岸完全不承認中華民國的存在，「那兩岸斷絕啦，沒什麼好講」。（記者劉信德攝）

    立法院國民黨團總召林為洲20日表示，如果對岸完全不承認中華民國的存在，「那兩岸斷絕啦，沒什麼好講」。（記者劉信德攝）

    2020/10/21 05:30

    譴責中方暴力 駁斥「台灣無外交官」

    〔記者謝君臨、林良昇／台北報導〕兩名中國外交人員八日企圖闖入我駐斐濟代表處國慶酒會情蒐，遭阻擋時竟施暴，導致我方人員腦震盪送醫。對此，立法院國民黨團總召林為洲昨表示，若對岸完全不承認中華民國的存在，「那兩岸斷絕就好了，還有什麼好講的」，大家就變成敵國，我們將尋求更多外援支持台灣，兩岸的和諧、穩定是要靠彼此。

    林為洲指出，對中方鬧事予以譴責，「畢竟這是我們的場地，你來不禮貌，不管怎樣，發生衝突或你先動手就是不對，哪有可能我辦活動自己鬧場」，他強調，這是國慶，攸關國家面子，一定要歡欣鼓舞、喜氣洋洋。

    「兩岸不用交流 大家就變成敵國」

    中國外交部發言人趙立堅前天援引中國駐斐濟使館的聲明，指台北駐斐濟商務辦事處八日舉行所謂雙十國慶日活動，現場公然懸掛「偽國旗」，趙立堅還稱「台灣在斐濟根本沒有什麼所謂外交官」，林為洲反擊說，對岸回稱台灣沒有外交人員，我們雖和斐濟沒有邦交，但有設代表處，所謂的「一中原則」，我們講的是中華民國，「如果對岸完全不承認中華民國的存在，對不起，那兩岸斷絕就好了，這還有什麼好講的。」

    林為洲強調，如果連這個都不承認，兩岸也不用交流了，大家就變成敵國，我們尋求更多外援來支持台灣，兩岸要和諧或維持穩定，是要靠大家彼此，台灣要求「一中」有中華民國的訴求和主張。

    不過，林為洲近期才提到「國民黨改名」，引發黨內砲轟，外界關心林為洲上述「兩岸斷絕說」言論，是否再引起國民黨內部爭議，林為洲事後受訪時表示，沒有人向他反映他說的話不妥，反而大家都拍拍手。

    林為洲說，他受訪時的回應是針對中國外交部指我國在斐濟「沒外交官」。他認為，對岸該言論就是不承認中華民國的存在，也沒有「一中各表」，甚至不再模糊，那他認為這樣就沒什麼好講的，畢竟兩岸交往應該要互相。

    藍營人士認為，林為洲昨所言畢竟是評論斐濟事件，與在雙十國慶提改黨名的時機不同，況且過去也有藍營人士提類似言論，例如國民黨前副主席郝龍斌參選黨主席期間就提到，與對岸交往，要堅持中華民國存在事實，否則斷「三通」，這些都算是兩岸交往時的「黑臉」角色，可以理解。

    一名黨務人士分析，相較於改黨名一開始被誤解為「去中國化」，林為洲昨日言論並未脫離中華民國的範疇，只是說法比較衝，不至於會像之前提改黨名一樣出事。

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