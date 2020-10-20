107歲人瑞喜迎小英到訪「阿共打來 拿枴杖跟它拚了」

一○七歲人瑞黃德成（中）妙語如珠，逗得小英總統（左）與嘉義縣長翁章梁（右）開懷大笑。（記者蔡宗勳攝）

2020/10/20 05:30

〔記者蔡宗勳、蔡昀容、游明金／綜合報導〕重陽節前夕，總統蔡英文昨天到嘉義縣拜訪人瑞黃德成阿公、呂陳娘阿嬤，針對中國軍機一再擾台，昨天更傳出中國外交官闖我外館國慶酒會還動粗，高齡一○七歲的黃德成向小英總統說：「總統存錢買武器是對的，因為中國一直壓迫台灣，如果阿共打來，我要拿枴杖跟他拚！」說著說著還給小英總統比了個讚。

黃德成讚聲「總統存錢買武器是對的」

蔡英文昨天由嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘、水上鄉長劉敬祥陪同到水上鄉探視黃德成，為老人家戴上金鎖片、致贈敬老狀及水果禮盒。

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黃德成務農到一○二歲才退休，擔任三和村第七鄰鄰長至今逾四十年。他向小英總統說，一九四三年日治時期被日軍徵兵前往菲律賓當了兩年軍伕，「去南洋當兵那兩年，命是撿回來的」、「很開心總統能來看我，有夠高興！」

小英總統與黃德成親切話家常，黃德成品茗時妙語如珠，逗得大家笑開懷。隨後小英總統由六腳鄉長陳川崎等人陪同探視鄉內今年滿百歲的呂陳娘阿嬤，向她致上祝福。

針對中國解放軍部署東風十七飛彈，外界質疑有侵台可能，行政院長蘇貞昌昨在宜蘭受訪指出，台灣此時用盡全力在防疫，周邊國家也受武漢肺炎衝擊，中國更有責任，應該要做好防疫，同時也讓區域和平，這個時候把人民的納稅錢用在武器，用在對周邊形成威脅，對區域和平沒有貢獻。中國是大國，要有大國的責任，維護區域和平才是正辦。

蘇貞昌去年初在立法院答詢時也曾被問到，「若兩岸打起來，院長要不要站到第一線？」蘇當時回答，若真的開戰，「有支掃把，我都拿起來，絕不投降」。

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