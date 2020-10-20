提制憲公投遭駁 辜寬敏︰制憲成功才罷休

台灣制憲基金會昨針對中選會駁回制憲公投一事舉行記者會；圖為台灣制憲基金會董事長辜寬敏（左）與董事王美琇。（記者叢昌瑾攝）

2020/10/20 05:30

〔記者陳鈺馥、歐素美／綜合報導〕中選會日前駁回台灣制憲基金會董事長辜寬敏領銜所提兩項制憲意向公投。辜寬敏昨受訪強調，台灣正常化最大阻礙就是中華民國憲法，台灣要邁向正常化國家一定要制定新憲，「第一次失敗，第二次會再來」，不會因中選會否決就放棄，會持續推動制憲到成功為止。

台灣制憲基金會昨召開記者會。辜表示，台灣最大問題為「不是一個正常國家」，民調有九成多的人贊成台灣國家正常化，但蔡總統提出「中華民國台灣」，中華民國還不敢拿掉，難道用台灣共和國不好嗎？國歌說「三民主義、吾黨所宗」，民進黨主席蔡英文也在唱「吾黨所宗」。

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辜寬敏說，他現在已九十五歲了，能為台灣做事時間有限，最後決心是推動制憲，雖然這一條路非常艱難，還是要努力推動讓台灣成為正常國家。辜指出，第一次失敗，第二次會再來；第二次若失敗，第三次再來，不會因為中選會否決就放棄。

台灣制憲基金會董事王美琇說，基金會後續除了將提出釋憲，已考慮邀集本土社團成立「台灣新憲大聯盟」，繼續推動制憲。

另，國民黨主席江啟臣週四將出席國民黨智庫所舉辦「台灣光復七十五週年研討會—中華民國在台灣的足跡」，被質疑此舉與黨內路線之爭有關。江啟臣昨在台中受訪時否認，強調國民黨過去就非常重視中華民國路線及國慶日、光復節等節日，民進黨執政以後，反而弱化了這一部分，國民黨有必要在光復節喚起大家記得過去這段歷史，某種程度上，也凸顯中華民國與台灣這個重要的連結。

辜寬敏則表示，當年老蔣帶了六十萬兵來台灣，台灣就變成了國民黨統治，這不是光復，這是台灣從日本殖民地變成了中國一部分，台灣多年來都被統治，台灣應成為一個正常化國家，這是歷史必然。

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